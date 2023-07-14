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14/07/2023

飲食界7.16加碼餐飲優惠！近1,600間餐廳有折！酒家鮑魚海鮮宴人均唔使$130！牛角燒肉放題套餐、靚Café蛋糕71折！一文睇晒參與商戶及折扣

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Text: Kennis Wong

　　飲食界加碼優惠！適逢即將派發消費券，加上上次7.1食肆優惠反應異常熱烈，飲食界決定於7月16日第二輪消費券派發當日再加推飲食界優惠，依舊主要有餐飲71折，而且今次涵蓋近1,600間餐廳，無論人氣燒肉店、適合人多聚餐的酒家以至茶餐廳、連鎖快餐店，都有好筍優惠！今個星期用消費券去邊度開餐？即刻睇落去！

 

7.16飲食優惠 ︳ 1. 酒家鮑魚海鮮宴勁減$200！人均唔使$130享六頭鮑魚、花膠響螺雞湯！

 

　　上次各大酒家推出象拔蚌71折等優惠，今次轉戰宴席，多間酒樓均推出鮑魚海鮮宴（4位用），原價$698，71折後$495，人均消費不用$130就可享用鮑魚、花膠等矜貴菜式，絕對抵！此外，不同酒家亦推形形式式71折優惠，喜吃燒鵝別錯過海港酒家推出的燒鵝皇（例牌）配清炒河蝦仁，71折後只$105，加餸！

 

1.    富臨漁港／富臨皇宮／皇室1號：即日起至7月31日，鮑魚海鮮宴（4位用），菜式包括：六頭鮑魚伴金錢（4隻）、花膠響螺濃雞湯、頭抽煎封金䱽魚、蟲草花泡菜苗、手抓跳舞雞、有機野米炒飯（原價：$698；71折優惠：$495）

2.    海港酒家／海王漁港／海港燒鵝海鮮酒家：海港燒鵝皇（例牌）配清炒河蝦仁（71折優惠：$105）

3.    龍悅／逸逸居／龍薈／龍宴：上午11時至晚上9時半指定小食71折；下午5時半至晚上9時半龍躉兩味71折

4.    映玥樓／潮潮居：早上8時至下午3時半家鄉糯米卷71折；中午11時至晚上10時鹵水鵝肉價71 折；指定套餐71 折

5.    凱薈：全日指定小食71折（只限堂食、售完即止）（另收 10%服務費，加一按正價計算）

 

7.16飲食優惠 ︳ 2. 各大燒肉店71折！牛角和牛西冷、肉眼、Buffet通通71折！

 

　　燒肉一直是港人最愛美食之一，今次除了牛角照舊和牛西冷、肉眼、Buffet有71折外，連和牛燒肉一郎、三郎都加入優惠聯盟，燒肉有單點優惠！

 

1.    牛角：和牛西冷／肉眼71折

2.    牛角Buffet：指定放題套餐71折

3.    和牛燒肉一郎：放題套餐F餐71折

4.    三郎。燒肉：特選和牛盛合（五種）71折

 

（圖片來源：IG@ saburo_japanese_yakiniku）

 

下一頁：早午餐／正餐／西餅優惠！

 

 

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