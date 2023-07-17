企業渴才搶聘暑期工 「實習生」空缺飊4成 改職稱增吸引力 15歲學生可應徵

【晴報專訊】全港人才荒，搶人戰線蔓延至「學生哥」，吸納「暑期工」解人手燃眉急。有連鎖零售集團旗下超市、便利店更首度在暑假招聘逾百「零售實習生」，滿15歲中學生便可入職；有人事顧問指，今年暑期「實習生」空缺急增30%至40%，以外賣、旅遊App及快銷品牌等為主流；另因學生追求「靚仔履歷」，不少企業將暑期工包裝為「實習生」增吸引力。有求職平台指，今年暑期工較疫前多一半，客服及餐飲業均靠大學生兼職救亡。

據聯校就業資料庫（JIJIS）數據顯示，去年全職空缺達11.4萬個，今年首5月已有近8萬個，零售、酒店及旅遊相關客戶服務最缺人，佔逾1.3萬個，薪金中位數由1.4萬升至1.6萬元；至於兼職，去年空缺達846個，較疫前多近10%，今年單首5個月已有331個，為去年全年近4成。

學生看重工作履歷 寧做「實習生」

今年暑期工更成「兵家必爭之地」。多間保險公司在求職網以「暑期實習生」、「管理培訓生」（Management Trainee, MT）職銜招聘；物管、速遞業有同樣情況。DFI零售集團今年暑假更首次舉辦有薪實習計劃，招募15歲或以上中學或大專院校學生。集團回覆本報表示，計劃反應熱烈，惠康、7-Eleven及萬寧合共聘逾百名學生，除前線實習，亦有職涯發展規劃等工作坊，同學可多方面了解零售業業務性質及未來發展趨勢，完成後更獲頒發證書。

有便利店推「零售實習生」職位去「搶人才」

On Grad創辦人蘇俊軒指，暑期兼職「實習生」空缺較去年多30%至40%，以外賣App、旅遊App等電商、及化粧品、運動等快銷品牌為主。不少中小型公司，或保險、財務策劃行業，為增職位吸引力，改用MT名目招徠，「科技業以往直接用崗位名稱招聘，惟近年畢業生想『試多啲』，如欲嘗試管理、財務等層面。」

毅知顧問公司董事總經理周綺萍認同，移民潮令企業流失不少年輕員工，多了2、3成企業會用暑期工「補位」，且飲食、零售、美容及娛樂行業都趁暑假旺季，爭相搶人，職位更重新「包裝」，「學生都看重工作履歷，『暑期實習生』比『暑期工』更專業，未來求職易被看高一線。」

暑期工較疫前多一半 客服餐飲需求大

求職平台「炒散王」創辦人Eric指，今年暑期工較疫前多一半，比疫情期間則多1倍，與旅遊業等復常，兼職人手不足有關。他指，物管、餐飲及機場等工時較長，請長工愈發困難，多了僱主用兼職或「炒散」補缺，「連銀行及大型機構客服也請兼職。」Moovup共同創辦人邱力迅指，其平台下不論全職及兼職，整體在保安及物管方面6月初招聘廣告量較年初多23%，零售門市多17%。

另Eric指，不少大學畢業生為儲錢去旅行，愛短期密集「炒散」，「如在酒店一周返4至5天，日做9至10小時，每月可搵1.2萬至1.5萬元，與全職相若，但更自由。」學友社學生輔導顧問吳寶城指，近年畢業生怕「一工定終身」，且重視更多生活工作平衡，政府工、銀行、大企業反變得不受歡迎，同學傾向做兼職、項目為本工作，較疫前多了20%，「開IG Shop、做YouTuber門檻較低，不少人寧創業。」



