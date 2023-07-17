入大學競爭料與去年相若 醫療科技最受捧 聯招第3志願宜穩陣 重考留意通識

【晴報專訊】後日便是文憑試（DSE）放榜，因應今年考生和聯招申請人數量僅微增，學友社料入大學競爭與去年相若，醫療和科技相關科目最受歡迎，建議考生聯招第3志願選擇較「穩陣」課程。若有意重考，則要留意明年八大中僅部分院校仍接受通識成績，且當局未表明自修生需否因應公社科到內地考察。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年DSE考生和聯招申請人，分別較去年多約700及500人，即多1%至2%，估計今年入讀大學的競爭與去年相近或輕微上升，但籲考生根據學科受歡迎程度、學額與考評局成績統計作準，聯招第3志願建議選擇較「穩陣」課程。他續指，醫療和科技相關科目今年最受歡迎，考生現應把握時間，參考校內模擬試成績，預定某些科目失手時的應變計劃，避免放榜才大失預算，徬徨失措「搵水泡」。

最佳5科未達2級 慎思學術或實務發展

他又稱，明年DSE中文科將取消試卷三，通識科亦將改為公社科，據其6月底向8大查詢，只有港大和教大明年仍接納考生重考合計時的通識科分數，自修生需否因應公社科到內地考察亦是未知數，建議考生若成績未如理想，要慎重考慮是否重考。

以往考生和家長一般認為有學歷才有未來，但吳指，近年本港機場、航運等行業缺人，待遇提升，建議考生若最佳5科成績均未達2級，應檢討學習方向和個人興趣，決定續循學術路發展，還是更適合應用文憑等實務課程，甚至先入職。另提醒即使天文台在放榜日發紅雨警告，考評局仍如常派發成績。應屆考生陳曉澄預計自己最佳6科有34至35分，聯招首選城大獸醫。她指，若最終成績差一兩分或「脫腳」，會考慮明年單科重考。

過往9成半考生聯招獲學額

香港輔導教師協會主席何玉芬指，今屆DSE有4.1萬名日校考生，專上課程學額比考生量約多出1成，料考生有較多選擇，而據過往經驗，約9成半考生經聯招取得學額，都是首6志願內，提醒考生選擇課程時，要參考可信賴數據。都會大學校長林群聲與師生亦透過學習板球和拍片，鼓勵考生迎難而上。



