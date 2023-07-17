次期$2000消費券發放 茶樓商場丁財旺 13.6萬人「轉會」 百萬人未用盡上期攞唔到

【晴報專訊】第二期消費券昨起發放，市民最多可獲2,000元消費額。有食肆指，派消費券遇上風球效應，飲茶人流較過去周日多1成；有商場指生意額按年增25%。財政司司長陳茂波昨晨到新界用消費券買蛋撻「派街坊」，又透露今期有13.6萬人「轉會」領取，惟有約100萬人因上期未用盡而無法即時領取。

昨日不少茶樓人流暢旺，有食客指因派消費券，點菜會較豪爽。

昨不少食肆及電器店人頭湧湧。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，因撞上打風，市民減少郊遊或出海，飲茶人流較過去周日多10%，人均消費約80至100元。有食客指因派消費券，點菜會較豪爽。

餐飲聯業協會會長黃家和指，昨日間生意較平日多10%，惟晚上或受天氣影響，較之前差，加上周末不少港人北上消費，預算今期消費券餐飲業只能分享約20%消費額，較過去25%至30%更差。

陳茂波到新界光顧食肆與市民閒話家常（陳茂波網誌圖片）

沙田HomeSquare則斥資700萬元與新城市廣場推家品家電優惠，低至1元發售。新地租務部副總經理許嘉雯指，商場首日錄20%人流增幅，最多家庭客及大專生，料整月活動令生意額按年升25%。新地（銷售及租賃）董事鍾秀蓮指，旗下12大商場加推優惠，人流及營業額分別按年升20%及25%，有男客人花20萬買鑽石手鐲、戒指及項鏈贈妻賀結婚周年；另不乏客人買名錶、金飾、手機、蟲草及燕窩等。

不少商戶亦因應消費券推出優惠吸客

市民八達通「消費不足」感困惑

大一生梁同學指，已花數百元買衣服，坦言「2,000元不夠用」，但突然有錢使已滿足。市民陳先生指，昨晨飲茶等了半小時才能入座，計劃買數碼相機。有市民促效法澳門，恒常派消費券。

陳茂波在網誌撰文稱，今期有13.6萬市民「轉會」更改領券平台，約100萬人因合資格消費未用盡，無法趕及昨領取；當中三分二人與達標線差距少於500元，其餘少於1,000元，若在月底前消費足額，可在下月16日領券。多個港鐵站昨均有市民「領券失敗」，有市民指八達通早扣至負數，卻仍「消費不足」，大感困惑。