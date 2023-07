美儲局研究：美股黃金期已過

美儲局於今年6月,發表了個由Michael Smolyansky做的研究,其題為:

End of an Era:The Coming Long-Run Slowdown in Corporate Profit Growth and Stock Returns.

譯過來是:「一個時代的終結:長期言,美公司盈利及股票回報會放緩。」(圖一)

Smolyansky的推論原因很簡單,美國低息及低公司稅的蜜月期不再。換言之,在未來歲月,美國將要接受較高的利息期,及要多付公司稅。

息高會加重公司營運成本,稅高會減低公司淨利潤。這兩方面對未來美國公司的股價會有幾大影響(圖二):

Smolyansky的研究指出:

My central finding is that the 30-year period prior to the pandemic was exceptional. During these years, both interest rates and corporate tax rates declined substantially. This had the mechanical effect of significantly boosting corporate profit growth. Specifically, I find that the reduction in interest and corporate tax rates was responsible for over 40 percent of the growth in real corporate profits from 1989 to 2019.

簡譯過來是:「在疫前30年,利息與公司稅率是緩步下降,兩者合力推高了公司盈利增長,由1989年至2019年,息低和稅低的利好提升了逾40%的公司盈利增長。」

Smolyansky更指出,在沒有了低息和低稅之利時,美股的公司盈利增長率會由年增7.76%降為只增4.5%。

疫前30年的美利率是逐年趨下(圖三),利息趨下,公司運用借貸也大致趨升(圖四),這對於公司的擴展及從中所得到盈利都有大幫助。

另方面,在1962年至1982年,美國公司稅率由44%降至34%,由1989年至2007年,即是迄至雷曼爆煲前,公司實質稅率更進一步減至32%,在2017年通過了個Tax Cut and Jobs Act of 2017,此法案將公司名義稅率由35%減至21%,而實質公司稅率就由2016年的23%減至2019年的15%。目前,公司的實質稅率更可低至10%,這與1980年代的逾25%對比,慳稅近15%(圖五)。



Smolyansky以三家美國本土公司麥當勞(美:MCD)、百事(美:PEP)和高樂氏(美:CLX),自1990年以來各自的實質利率負擔和公司稅支出以圖六、七、八說明兩者都是逐年下跌,但這低息和低公司稅率好景將不再。

一是美儲局為降通脹,而加息,並謂,高息期會持續在較高位一段長時間。另方面,美國政府財赤大,要再減低公司稅率將有難度。

(Shutterstock)

沒有了低息和再低的公司稅率的刺激,公司盈利的增長率將會回至4%左右水平,這跟目前市場所給予公司盈利增長(約7%)會低很多,市場一旦認清盈利增長會因息不再低、稅不再低,而有所萎縮時,股價就要回調了。

Smolyansky的研究是個當頭桿,但有些死穴。

1. 公司盈利是受多種因素控制,不是只得利息與公司稅率的,如提升工人效益,包括減薪與優化產業程序都可減低公司稅不再低的利淡影響。不過這就真要個勁管理層的公司管理能力,不易的。低息和低公司稅則是天掉餡餅,人人得益。

2. 科技企業是新事物,可以Winner takes all,一旦跑出,公司盈利市會絕塵而去,那怕息高、稅高,但又有幾多隻是英偉達(美:NVDA),公司盈利猝然爆升?

3. Smolyansky的研究對一些傳統經濟的公司,如麥當勞、百事、高樂氏確是有大影響,而這些傳統企業好似就是巴菲特所賴以發迹的企業群。Smolyansky的研究如正確,巴郡股價應受制,亦或許如此,巴菲特要出海去投資日本了。

鮑威爾見Smolyansky這研究,會否還鷹鷹鷹?加息無涯?2024年選舉的候選人政綱,如少了大減稅的招徠,選民會如何反應?

Smolyansky已提出了忠告,如何之處,投資者自決。

