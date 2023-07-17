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17/07/2023

傳歌手AGA秘嫁姚子羚舊愛鄭子邦 江海迦認愛︰我們訂婚了

#​姚子羚 #鄭子邦 #江海迦 #Aga
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　　【晴報專訊】35歲女歌手江海迦（AGA）早前宣布下月尾舉行兩場紅館騷，門票已於日前火速售罄。昨日AGA再爆喜訊，有報道驚爆她與姚子羚舊愛鄭子邦秘密拍拖，更在去年十月於新西蘭秘婚。有消息指鄭子邦為AGA打造五星級的家，豪擲過億元購入山頂3,000呎愛巢。而AGA於去年九月展開長達半年的悠長假期，有指趁機在外地結婚。

 

有指AGA是經朋友介紹認識鄭子邦，大家喜好相近，一拍即合。（IG圖片）

 

　　AGA昨日下午在IG發文承認戀情，但否認已為人妻，「感情事一直放低調，本希望等待有適合時間才跟大家分享。感謝上天讓我們遇上，一直陪伴了彼此很多的高與低，樂與悲。我們訂婚了，也期待着這新的一頁。」她盼外界給予空間。至於綽號「的士邦」的鄭子邦身家豐厚，認識不少圈中人，最為人熟悉的是他曾與姚子羚相戀，有指男方被女方迫婚而感到壓力，拍拖三年便告分手。鄭子邦有不少緋聞，18年尾被拍到與湯洛雯在派對中表現親暱，其後又與唐詩詠傳緋聞，有「花旦殺手」之稱。

 

姚子羚與鄭子邦曾拍拖三年，愛得高調。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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