  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

17/07/2023

香港製造智能機械人！初創本地設廠成本大減7成！由研發到組裝，年產2,000部

#跳槽 #3D打印 #創業 #產品 #日本市場 #機械人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　勞動力下降與老齡化問題，令日本對智能機械人的需求甚殷，為加快拓展當地市場的業務，本地機械人初創企業Rice Robotics最近在香港設立工廠，由研發到組裝等流程都是自家完成，將智能機械人生產做到真正「香港製造」。

 

　　在設立自家工廠之前，Rice Robotics的團隊主要負責研發（R&D）工作，由於過去在科學園的辦公室空間有限，機械人製造和組裝工作，主要是交由內地工廠進行，惟這做法的營運效率並不理想。

 

可年產2千部 製作成本降70%

 

對於搶人才和留人才的方法，Rice Robotics創辦人兼行政總裁李國康認為，現階段先做好自家品牌，品牌實力夠，自然有助吸引人才加盟。（陳卓賢攝）

 

　　該公司創辦人兼行政總裁李國康解釋，機械人設計或一些特定零件的製作要求，是需要研發部同事與內地工廠密切溝通方可完成，但對方未必能即時給予回覆；當等到回覆和跟進後，結果亦未必能完全達到要求。

 

　　這來來回回的溝通過程，就花費很多時間，也較難做好產品的質量監控。

 

　　為解決以上營運痛點，Rice Robotics利用「A輪融資」部分資金，在本港建立自家工廠，將研發、製作、組裝、測試、包裝等流程，於同一個辦公場所完成。

 

　　他表示，現時有30%的機械人零件是由該工廠的3D打印機製造，而研發和製造零件的過程和時間，也較過往更流暢和更快，製作成本大幅下降70%之餘，產能更達到每年2,000部機械人，這些都是自設工廠的優勢。

 

　　由於加入了自家組裝流程，因此也新招聘一批技術員工，他們都是畢業於香港專業教育學院（IVE）或職業訓練局（VTC）。李國康提到，建廠目標之一是培育本地人才，除招聘技工外，也招聘了本地大學畢業生擔任軟件工程師。

 

　　他希望藉此向全世界展示，香港不但擁有優秀的本地人才，也有一家能夠生產高質量機械人的企業。

 

Rice Robotics的工廠佔地1.3萬平方呎，負責研發、製作、組裝、測試和包裝等工序的同事，都是在同一地方共事，有助提升溝通合作效率，縮短產品開發周期。（陳卓賢攝）

 

員工屢遭挖角 創業營運大挑戰

 

　　作為初創，他坦言要招聘出色的工程人才很困難，由於各企業都在搶人才，而待遇和名氣的吸引力方面，初創競爭力普遍都不及大企業，因此他亦經常遇到員工遭挖角而離職、新人培訓了一段日子後就跳槽的情況，這些都是他創業經營所面對的一大挑戰。

 

　　回顧創業4年所經歷的挑戰，他形容「沒有最難，只有更難」，作為公司的唯一創辦人（Sole Founder），他除要獨力面對員工流失等人資管理事情外，也要處理各種融資周轉、營運設廠等重要決策，這無疑為他帶來沉重的壓力。

 

　　至於如何克服重重難關，李國康的心得是「不要聽太多意見，Just do it！」他表示：「我曾做過很多大大小小的決定，當中的結果有好亦有壞。但我深信，既然永遠都要做決定，那就不應過分瞻前顧後、猶豫不決，因為『做決定』永遠比『不做決定』好。」

 

Rice Robotics的工廠佔地1.3萬平方呎，負責研發、製作、組裝、測試和包裝等工序的同事，都是在同一地方共事，有助提升溝通合作效率，縮短產品開發周期。（陳卓賢攝）

 

團隊主動拼搏 具強烈自主責任

 

　　他亦慶幸自己擁有出色的團隊夥伴，並表示大部分同事都有積極上進的心態，具有強烈的自主責任感（Sense of Ownership）；他們並不會當自己只是「打工仔」，而是視Rice Robotics是自己的公司看待，用心為公司拼搏、主動踏出更多步，而這團隊也是他繼續前行的動力。

 

Rice Robotics在工廠內設立測試區，讓即將出貨的機械人試行約50小時，確保性能和品質都能達標。（陳卓賢攝）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#跳槽 #3D打印 #創業 #產品 #日本市場 #機械人

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk