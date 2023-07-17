OpenAI強敵環伺！馬斯克xAI突襲、Anthropic與Cohere崛起，爭奪生成式AI王者寶座！

生成式AI現已成為創投界的明日之星，以往流向元宇宙的大量資金，如今迅速掉頭湧進AI產業，各大創投基金都四出尋覓下一家OpenAI。在芸芸AI初創中，由OpenAI前員工創立的「Anthropic」最受看好，被外界視為OpenAI最強對手；另一黑馬是獲AI晶片龍頭NVIDIA注資的「Cohere」，乃僅次於OpenAI與Anthropic的第三大AI獨角獸；再加上近日科技狂人馬斯克突然宣布成立的AI初創「xAI」，令競爭更趨白熱化。究竟這些後起之秀是否有足夠實力挑戰OpenAI的王者寶座呢？

生成式AI融資總額將暴升數倍

根據金融數據機構PitchBook的統計，2018年OpenAI發表初代GPT大型語言模型時，整個生成式AI產業的融資額僅為4.08億美元（約31.82億港元）。2022年OpenAI推出基於GPT-3.5模型的ChatGPT，全年融資額大幅成長至45億美元（約351億港元）。

當生成式AI爆紅後，單計2023年第一季，各家AI初創公布的交易額合計為116億美元（約904.8億港元），相等於2022年融資總額的2.5倍以上。觀乎此趨勢，2023全年AI投資總額將可輕鬆超越2022年的數倍、甚至十幾倍。在當下的創投寒冬中，生成式AI已成為逆勢爆發的熱門融資對象。

商業分析機構CB Insights的數據顯示，當今13家最大的獨角獸級AI初創，當中大半是在過去一年間成立；單計2023年，包括Cohere在內的5家初創已進入獨角獸俱樂部（意指公司估值達到10億美元或以上）。這13家初創從開業到晉身為獨角獸，平均時間為3.6年，比起整個初創產業的平均時間（7年）縮短近半。

OpenAI前員工創立Anthropic

在AI獨角獸排行上，OpenAI以高達290億美元（約2,262億港元）的市值遙遙領先。緊隨其後的是美國初創Anthropic，估值達到44億美元（約343.2億港元）。名列第三的則是加拿大初創Cohere，估值約為22億美元（約171.6億港元）。後兩者可說是當今最有潛力跟OpenAI一較高下的AI初創。

Anthropic創辦人為OpenAI研究副總裁達里奧·阿莫代（Dario Amodei）。2020年12月，他與其姐姐、OpenAI前安全及政策副總裁丹妮拉·阿莫代（Daniela Amodei），以及近10位資深員工一起離開OpenAI，在2021年另起爐灶，創辦AI初創企業Anthropic。

OpenAI前研究副總裁Dario Amodei（左）與其姐Daniela Amodei（右），因不滿OpenAI漸偏商業化的經營路線，於是帶領一批志同道合的員工出走，創辦AI初創Anthropic。（圖片來源：Salesforce Ventures官網）

當日Amodei與其他員工之所以決定辭職，主要原因是擔心OpenAI接受微軟（Microsoft）投資後，其營運會變得趨向商業化，而不是AI民主化，甚至背離維護AI安全性的初衷。為免Anthropic重蹈覆轍，阿莫代將該公司註冊為一間公益公司（Public Benefit Corporation），希望在商業營利與社會公益之間取得平衡。

原本寂寂無名的Anthropic，首次走在新聞鎂光燈之下，是2023年2月Google Cloud宣布跟Anthropic建立合作夥伴關係。根據《金融時報》報道，Google已於2022年底向Anthropic投資3億美元（約23.4億港元），取得後者10%股份。Anthropic同意將Google Cloud列為首選的雲端供應商，而且兩家公司也會攜手開發AI運算系統。

Claude藉合憲AI挑戰ChatGPT

市場認為，這次合作是微軟向OpenAI投資100億美元（約780億港元）後，Google對此作出抗衡的部署，同時亦為Anthropic與OpenAI之間的競爭揭開序幕。2023年3月，Anthropic推出功能類似ChatGPT的AI模型「Claude」，同樣可以提供一問一答的聊天體驗，又可以根據用戶輸入的提示詞產生文案或程式碼。作為後來者，Anthropic如何為Claude營造出產品差異性呢？

一直以來，ChatGPT因不時會輸出一些帶有偏見、令人反感的回覆，所以經常遭外界批評。有鑑於此，Anthropic發表了以保障人類福祉為最高宗旨的「AI憲法」，並基於此憲法對Claude進行訓練，務求向AI模型灌輸正確的價值觀，以訓練出負責任的AI系統。Anthropic稱呼這種方法為「合憲AI」（Constitutional AI）訓練法。

合憲AI在第一階段中運用監督式學習（Supervised Learning）模式，要求AI模型自我批判並不斷微調回覆內容；在第二階段中則使用強化學習（Reinforcement Learning）模式，以微調過的模型來評估另一模型輸出答案的好壞，藉此減少人類偏見的影響。（圖片來源：Anthropic官網）

在合憲AI訓練法之下，Anthropic把Claude的訓練過程分為2個階段執行：在首階段中，要求AI模型根據AI憲法作出自我批判，並不斷修正其輸出答案，藉此微調AI模型；進入第二階段，利用微調過的AI模型跟Claude不停地重複互動，例如由前者評估後者產出的2個回覆答案，哪一種比較好。

面向企業客戶的即時通訊軟件《Slack》，已整合Anthropic的AI模型，可讓用戶獲得來自Claude的各式建議和技術支援見解。（圖片來源：Slack官網）

由於Claude不是根據人類給予的意見作價值判斷，而是藉由另一模型按AI憲法輸出的回饋為評審標準，所以能夠選出較無害和合乎倫理的答案。Anthropic認為，這種訓練方式可以消除人為介入AI訓練過程中所滲入的人類偏見和誤判，使到AI行為更容易受到控制，並大幅降低Claude產出有害內容的可能性。

Anthropic擬兩年融資50億美元

Anthropic指出，用於訓練Claude的AI憲法以多套典範性法則為基礎，包括：《聯合國人權宣言》、Google DeepMind公司的Sparrow Principles，以及蘋果（Apple）的服務條款等，足以將AI模型輸出引導至更安全、更有幫助的方向。

2023年5月，Anthropic宣布完成4.5億美元（約35.1億港元）的C輪融資，由創投公司Spark Capital 領投，參投方則有Google、Salesforce、以及Zoom等。有消息指，Anthropic希望在兩年內再融資50億美元（約390億港元），用於強化Claude來跟ChatGPT競爭。

事實上，研發大型語言模型本就是非常燒錢的玩意。當日OpenAI斥資10億美元（約78億港元）向輝達（NVIDIA）購入10,000顆圖像處理器（GPU），作為ChatGPT數據訓練的硬件基礎。Anthropic亦曾暗示，為求提升AI運算力，18個月內便燒掉了10億美元。

雖然50億美元看似不少，惟考慮到Google需要外部強援來對抗微軟與OpenAI陣營，相信Anthropic要募集到這筆資金應該不會太難。PitchBook分析指，對AI業界來說，Anthropic的誕生絕對是一件大事，因為這證明OpenAI不再是生成式AI賽道上的唯一玩家，此領域依然是一個極具競爭性的市場。

Anthropic現已在人力資源、教育、以及醫療等行業建立客戶基礎。（圖片來源：Anthropic官網）

Anthropic剛於2023年7月11日發布全新的「Claude 2」，不僅程式碼、數學、推理表現都有所提升，而且文字輸入和輸出長度也大幅增加﹕每次容許用戶輸入最多100k token的提示詞，即是可以一次過讀取幾百頁的文件！（圖片來源：Anthropic官網）

Cohere助企業創建自家AI模型

至於被視為生成式AI初創第三強的Cohere，剛於2023年6月宣布取得2.7億美元（約21.06億港元）的融資，投資方包括NVIDIA、甲骨文（Oracle）、以及Salesforce。這家由Google前AI研究人員艾丹·戈麥斯（Aidan Gomez）、尼克·弗羅斯特（Nick Frosst）和Ivan Zhang聯合創辦的初創，目標是成為獨立企業，不接受單一公司的大額投資，因為這樣既會限制業務發展，又難以為客戶做正確的事。

Cohere聯合創辦人兼執行長Aidan Gomez（右）作為Transformer框架論文的作者之一，認識到Transformer可發展出極具商業價值的大型語言模型，於是決定下海創業。（圖片來源：Twitter@cohere帳戶）

甲骨文於2023年6月宣布，與Cohere合作提供生成式AI服務，協助企業實現業務流程自動化、改進決策並強化客戶體驗。（圖片來源：Cohere官網）

2017年，仍然在學的Aidan Gomez參與Google Brain研究項目，並與其他研究人員聯名發表AI界經典研究論文《Attention is All You Need》，提出機器學習框架「Transformer」，這正是日後奠定ChatGPT發展基礎的AI架構。同年，戈麥斯跟多倫多大學同學Ivan Zhang合作創立非牟利AI研究社群For.ai，藉此連繫世界各地的獨立AI研究人員。

2018年，戈麥斯加入「AI教父」、圖靈獎得主謝菲·辛頓（Geoffrey Hinton）領導的Google Brain研究團隊，不但加深對Transformer框架的了解，更結識了專門研究機器學習的弗羅斯特。2019年，戈麥斯深切體會到Transformer處理自然語言的出色表現，認為極具商業化的潛力，於是拉攏弗羅斯特與Ivan Zhang共同成立Cohere，聚焦於企業用戶市場，按照企業的數據特性和業務需要，量身訂製專屬的大型語言模型。

Cohere在企業市場單挑OpenAI

近期愈來愈多企業禁止員工在公司內使用ChatGPT等AI工具，除有避免商業機密外洩的考量外，也是不敢將公司的數據命脈交付給別家公司的AI手上。因此，Cohere所走的業務路線，正好迎合這些企業的需求。

Cohere創建了大型Transformer神經網絡系統，讓企業客戶透過API連接使用，按照使用方式付費；企業數據將儲存於私有雲端空間，由客戶完全掌控。如此一來，企業不用負擔大型語言模型的高昂建構成本，就可在Cohere平台上用公司數據來訓練自家模型，還可以掌握數據控制權，降低洩漏風險。目前Cohere正跟OpenAI在企業用戶市場展開激烈競爭，更迫使OpenAI要大幅減價來吸客。Cohere現有客戶包括全球最大音樂串流平台Spotify、以及文案生成AI平台Jasper等。

本來，OpenAI、Anthropic、Cohere三強鼎立的局面業已成形，但科技狂人伊隆·馬斯克（Elon Musk）無預警宣告進軍AI領域，勢必衝擊未來AI市場秩序。2023年7月12日，他在Twitter上留言：「宣布成立 xAI，以了解現實。」（Announcing formation of @xAI to understand reality.）。

Cohere的文本生成產品「Command Model」，是可以接受用戶個人化命令訓練的文本產生模型，換言之，企業把本身數據與Command結合後，即可創建自家語言模型，直接套用至實際業務流程。（圖片來源：Cohere官網）

馬斯克成立xAI劍指OpenAI

馬斯克揚言，xAI要創建一個「好的」通用型人工智能（Artificial General Intelligence），以取代OpenAI、微軟、以及Google的產品。其實，研發造福全人類的通用型AI，本是OpenAI的成立宗旨，但近期似乎已很少被該公司提起了。

作為OpenAI的聯合創辦人之一，馬斯克因與執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）為首的管理層意見不合，被迫離開OpenAI。如今他創立xAI，又強調要研發通用型AI，著實有點「復仇者回歸」的味道。

馬斯克早於2023年3月註冊一家名為「X.AI」的新公司，自此市場流傳他有意跨入生成式AI領域。想不到他於7月12日突然宣布xAI正式成立，震撼整個AI業界。圖左為意大利總理佐治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖片來源：Twitter@GiorgiaMeloni帳戶）

此外，馬斯克又指出，xAI將會跟他旗下其他公司，包括Twitter與Tesla等緊密合作。Twitter本身已是一個蘊藏大量文字、圖像和影片的內容數據庫，而且2023年4月已購買10,000萬顆GPU，對AI模型至關重要的訓練數據與運算力經已齊備。Tesla為研發自動駕駛技術，已累積多年訓練超級電腦叢集的經驗，加上儲存了龐大而高質量的AI數據，對xAI來說更是如虎添翼。

xAI官網上所述的公司目標只有一句話：「了解宇宙的真正本質。」（Understand the true nature of the universe.）（圖片來源：翻攝xAI官網）

相比起OpenAI要想盡辦法解決其訓練數據的版權問題，xAI先天上已沒有此煩惱。由是觀之，Twitter與Tesla為xAI帶來的有利條件，將會成為該公司的獨特競爭優勢。不管怎樣，由馬斯克帶領的xAI進入生成式AI產業後，定必將AI技術競賽推向另一個新高度；尤其是xAI與OpenAI之間如何角力，更是未來關注焦點所在。