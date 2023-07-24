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肥碌大食遊
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24/07/2023

台北大食遊（二）

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　台灣，真是香港人的至愛。我點知？簡單，上集「台北大食遊(一)」的點擊率 ，是正常的三倍，證明吸引力非比尋常。單看每日到台北航班的爆滿情況，也可體會到何其洶湧。

 

　　繼續台北大食遊報道！

 

Read More︰台北大食遊（一）

 

　　第二朝起床，為準備全日大吃大喝，酒店自助餐雖然琳琅滿目，但也只來了一杯果汁、兩碗皮蛋瘦肉粥及一隻溫泉蛋即收工，因要留肚搏殺也。

 

為迎接大吃大喝，早晨只來兩碗粥及一隻溫泉旦，然後再操水。

 

　　早餐完，先有紀律地運動，包括到泳池操水及健身室行跑步機，谷汗。

 

 

　　午餐前再出發！今次目的地是一座日治時期監獄城改建的生活圈，名「榕錦時光生活園區」。全區仍保留日式建築及品味，改建時再滲入點點現代文青氣息及休閒設計。

 

一個日治時代的監獄能改建成如此優雅的「榕錦時光生活園區」，設計師真的是化腐朽為神奇！

 

　　區內有多種提供食物及飲品的休閒店舖，未必是驚人的美味，但每間由裝修到出品，都有著一種香港難找的優雅品味。漫步而行，這間吃一點點，那間喝一點點，也是極高尚的情趣。 尤其喜歡這裏超級清潔的洗手間，更體貼，是設．有哺乳室及性別友善廁所！

 

榕錦時光生活園區

地址：台北大安區金華街157號。

 

　　台北一如香港，夏天驕陽似火，故下午不宜出動。小弟一家決定打道回酒店，各自Hea。我就在附近選了一間盲人按摩店試試。二百台幣半小時足療，咦⋯⋯師傅功夫甚勁，有料到噃，即時加鐘再做頭肩頸！

 

到台北，必要試試盲人按摩！

 

　　不知為何，台灣恍似甚多失明人士，故盲人按摩處處，全部收費合理，顧客不絕。大家有機會，一定要試試，這是台北旅遊其中一個吸引點。

 

　　很快，又日落西山，肚子開始咚咚作響。這次，由肥女B帶路，選了一間日式居酒屋，名字真箇巴閉，名「惡犬食堂」，位在一條略黑暗的橫街，真的充滿日本味，外型如是，推門入內的格局也如是。

 

「惡犬食堂」沒有惡犬，但有出色美食。

 

　　「惡犬」提供的食物，質素相當之高。尤其一味殺死人的炸大腸，肯定可以令你幹掉兩支冰凍大啤！

 

 

　　另外，手握壽司尤值欣賞，一碟六件，真心話，我真想一人獨吞，不過⋯⋯咁自私當然唔掂，想俾肥妹老婆鬧死咩？

 

 

　　此外，經已(口趙)完炸大腸加刺身及串燒，又哪有足夠胃納呢？好，下次一個人來！

 

惡犬食堂

地址：台北忠孝東路4段216巷11弄18號

電話：02- 2779 - 1222

 

　　不捨不捨，也要向台北說再見了。下午機，故此，中午仍可最後衝刺。去邊？去一間早年留學台灣老友介紹的滷水店，名字極具霸氣，名「東引快刀手」。

 

東引快刀手位於台北市松山區。

「東引快刀手」的快刀手就在門口不停切切切！

 

　　裝修簡單地道，自己用紙落柯打，收費平，放心狂叫，狂試。結果試出彩虹！有兩項驚喜之作，一為滷牛腱刀削麵（有嚼勁，靱又彈，好！ ），另一為大大粒的貢丸（鮮豬肉味爆滿口）。

 

 

東引快刀手

地址：台北市松山區光復南路54號

電話：02-2577-7787

 

 

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