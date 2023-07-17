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17/07/2023

【FX MONDAY】鄭廣復：美國通脹急降預示加息周期快結束，美元升勢暫停？

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嘉賓：經濟通資深市場分析師　鄭廣復

 

　　美國通脹率由5月份的4%，急降至6月份的3%，通脹快速放緩令市場預期美國加息周期即將結束，利率期貨顯示，投資者預期7月份加息25基點的機會率超過96%，同時預期年內餘下議息會議將會維持利率不變。不過，聯儲局鷹派官員認為，現在說成功壓抑通脹言之過早，是否代表9月份會議仍有機會加息？美息即將見頂刺激非美貨幣走強，歐元兌美元升至1.12；英鎊兌美元突破1.30，高見1.31水平，美元兌日圓則跌至137邊緣後反彈，惟只能維持在138水平波動。歐元及英鎊兌美元已突破重要技術阻力，後市有多大上升空間？日本央行亦傾向部署退市，日圓仍值得吸納

 


 

影片網址：https://youtube.com/live/bvPzT-cZlco

 

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