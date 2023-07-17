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17/07/2023

演場會、體育場地、外匯交易都充斥黃牛！黃牛到底有多賺錢？為何能無孔不入？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　黃牛這個令人憎惡的職業，我們每個人都不陌生。一個願打，一個願挨。打擊黃牛黨是極難的。

 

　　雖說黃牛這個職業沒有很明確的歷史記載，但人們普遍認為這個詞來自上海。老上海有個職業，拉黃包車，車夫風來雨去，每天都很辛苦掙點糊口錢。

 

　　估計是看黃包車夫們像黃牛一樣辛苦，人們便將車夫拉的車稱為黃牛車。拉黃包車的車夫，無論日曬雨淋都要拉活，十分辛苦。隨著交通業發達，汽車、輪船等新交通工具逐漸在上海出現，但票不太好買。

 

　　於是，經常待在車站碼頭附近的車夫們便近水樓臺先得月，兼職幫熟悉的客人買票，從中賺點小費，因此得名黃牛。

 

　　對於年齡在40歲以上的香港人來說，最有可能碰見黃牛的場景是港澳碼頭。對於年輕人來說，與黃牛接觸最多的場合，或許是準備現場觀看演唱會或訂體育及康樂場地的時候。

 

 

　　現在的演唱會都是通過幾個票務平台購買，奇怪的是，很多平台明明才開售不久，所有票就已售罄。等年輕人抱著試試看的心理去現場，卻發現很多黃牛手拿著大把的門票在加價兜售。

 

　　這些黃牛抓住年輕人急迫的心理，他們手的票，都是加價幾百乃至上千售出。有人可能奇怪，不對啊，這些演唱會都是實名制售票啊，黃牛賣的票能用麼？

 

　　還真能用，這有個很明顯的BUG：大部分演唱會雖然採用實名制購票，但進場只認票，不查身份證，只要票是真的就放行。

 

 

　　票務平台與主辦方對此心知肚明，因為彼此都是一條船上的利益勾結者。顯然，這麼明顯的漏洞也就給了黃牛可乘之機。要說主辦方和票務平台對這一點也不會不清楚。票價高就算了，甚至還有黃牛賣假飛。

 

　　許多熱門演唱會，除了少部分門票被黃牛通過外掛程式搶票搶走了，某些主辦方和票務平台為了利益最大化，會將大部分的門票加價出售給了大黃牛，畢竟這樣回本最快，賺得也多。

 

　　應該說，黃牛的存在，既有市場供需不平衡、價值體現不合理的因素，又有某些利慾薰心的工作人員內外勾結的因素。

 

　　大黃牛敢全部加價吃進，是明白這些票根本不愁賣，加點價便轉給他們的下線小黃牛們。花了高價買票的黃牛也要賺錢，他們的辦法很簡單，就是利用市場稀缺性進行饑餓行銷。

 

 

　　像MIRROR、BlackPink、周杰倫、五月天、Sammi、Eason這些有號召力的歌星，演唱會的門票能從數千元被炒到上萬元，背後其實都是黃牛在推波助瀾。

 

 

 

　　人民幣今年來不斷貶值，且最近貶勢加劇下，大陸民眾的「換匯熱情」有所提高，美元兌換熱催生了不少「外匯黃牛」生意。

 

　　在一家國有大型銀行上海分行門口，有不少街頭外匯交易商在守株待兔。黃牛比銀行划算。收美元比銀行高1 - 2個點，賣比銀行低4個點。最近來找我換美元的客戶還是不少的。

 

　　消滅某個領域的黃牛並不難，難的是只要市場出現供需失衡，只要有人願意以溢價的形式來滿足需求，黃牛就一直會存在。遺憾的是，隨著社會消費水準的提高，黃牛並沒銷聲匿跡，反而到了無孔不入的地步。

 

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