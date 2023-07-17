免費機票 | HK Express推$0機票去越南河內！出發日期夠長，暑假都啱去！加購20kg寄艙行李仲有減價？即睇搶飛詳情

免費機票接踵而來！早前搶不到HK Express的免費機票不要緊！因為由即日起至7月19日又有越南河內的免費機票優惠！旅行時間是由8月的暑假至12月中，購買寄艙行李還會減價，分分鐘比上次更筍！即睇免費機票詳情！

來回香港、河內$0機票！暑假有早機出發！

HK Express今次的免費機票只有一個航點，就是越南河內！越南的物價較低，又有不同CP值高的Villa，適合大家在繁忙的工作及生活中，抽幾天來一個短途Chill爆旅行！

（圖片來源：HK Express）

由即日起至7月19日，大家可以在HK Express官網，揀選8月18日至12月12日來回香港及越南河內的免費機票！出發的航班大多以早機為主，大家不用浪費一整天的旅行時間在交通上，而且8月適逢暑假，大家可以一家大細出發吃喝玩樂！另一好消息就是，HK Express同時推出限時行李優惠，在優惠期間買機票，還可以在加購20kg寄艙行李時減$100，十分抵！

香港及越南河內來回$0機票詳情

預訂日期：即日起至7月19日（23:59）

旅遊日期： 8月18日至12月12日

HK Express 官網：www.hkexpress.com/zh-hk/promos/han_flashsale_0717/?icid=han_flashsale_0717

*票價以港幣計算，不包括燃油附加費、稅項及其他收費，實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。