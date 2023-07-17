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17/07/2023

旅行撞正打風！3號風球都會Delay？3大香港航空公司最新航班安排！2 Steps用機場App即Check航班延誤狀況

#暑假 #夏天 #打風 #颱風 #航班 #航班取消 #航班更改 #航班延遲 #國泰航空 #香港航空 #HK Express
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Text: Sammy Leung

　　暑假及夏天是熱門的旅行時間，但同時也是打風季。打風季去旅行，一個不小心就遇上颱風，真的不知道自己要坐的航班有沒有取消。如果不想自己到時手忙腳亂，如果臨近知道自己坐飛機的日子有機會出現颱風或者已經出現颱風的話，大家又可以去哪裡Check一下自己的航班有沒有更改、延遲或取消呢？

 

　　每次旅行遇上颱風出現，真的十分擔心自己的航班會不會被取消。而天文台就曾指，熱帶氣旋警告信號與飛機升降並沒有必然關係，飛機能否升降主要取決於側風、風切變和湍流的情況。就算當時不是八號信號生效，只是三號信號，一個不好彩，航班都有機會延誤甚至被取消。所以大家看到有颱風，最好Check一下先出發！

 

圖片來源：Hong Kong International Airport 香港國際機場FB

 

　　第一個方法當然是去出發前往機場前，在香港國際機場網站或者「My HKG」App了解一下自己的航班最新情況。即教你3步用「My HKG」App Check航班最新情況：

 

1.    先下載「My HKG」App

2.    在App內按「航班搜尋」

 

 

　　之後大家就會看到自己的航班有沒有延遲或者取消了，真的相當方便！這個App還有其他功能，好像是：航班及行李送達狀況、已追蹤航班的登機提示、機場服務預約、餐飲預訂、停車位預約、餐飲預訂等等。

 

 

My HKG：App StoreGoogle Play

 

即Check：

https://www.hongkongairport.com/tc/flights/departures/passenger.page

 

下一頁：喺航空公司網站即睇航班最新情況

 

 

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