17/07/2023
快活保養 | 中醫如何看失眠？先了解體質對症下藥！甚麼是虛證、實證？常用中藥處方有哪些？
利嘉敏
利嘉敏
-香港中文大學新聞及傳播學院副教授
-香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
-暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
-香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
-Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
-前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
-創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁
由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。
嘉‧點健康
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中醫診斷和治療失眠，是把失眠視為全身狀態不協調所導致的症狀去著手，《靈樞·口問》這樣描述睡眠和淸醒的狀態：「陽氣盡陰氣盛，則目暝，陰氣盡而陽氣盛，則寤矣。」即是説，入夜之後，人體內陽氣已盡入於陰分，就能夠安靜地閉上眼睛好好睡眠；到天光時刻，人體內陰氣將盡，而陽氣漸盛，就會睡醒。若結合西方醫學去理解，前者狀態 （陽氣盡陰氣盛）就是負責放鬆的副交感神經正在啟動，後者（陰氣盡而陽氣盛）則是負責任fight or flight 的交感神經在工作。中醫解讀失眠，四個字已講出重點：「陽不入陰」，就是陽氣在白天旺盛，陽氣理應當入黑時收回體內，但晚上的陽氣收不回來，老是在上面飄，那就是虛火。虛火旺盛，入黑也停不了，人體轉不了陰的狀態，就會失眠。
中醫處理失眠，不會採取 ‘one-size-fits-all’、即不會所有病人都開同一種藥方。中醫的切入點，是要先了解病人的體質。若要細分，中醫將失眠因由，可分成心脾兩虛、心腎不交、陰虛火旺、心虛膽怯、肝鬱血虛、胃中不和等。先不説得那麼複雜，最簡單的分野，是「實」「虛」之分。
實證通常比較有體力，容易火氣大，心火盛、肝火大、口舌生瘡、舌尖弘、煩躁不安、舌紅苔黃、頭暈脹、身熱口渴、打嗝、腸胃脹氣、排便不順、高血壓等。相反，虛證通常比較沒有體力、虛冷、臉色無華、頭暈、多夢易醒、腸胃虛弱、血色不良、貧血、心膽氣虛、氣短、氣促、肩膀痠痛、舌質淡白、容易疲勞等。
中藥處理失眠，歷代有很多藥方，但此處先以失眠實虛證之分為原則，介紹一些坊間亦可方便購買到的常用中藥處方。
處理失眠實證的常用中藥：
（1） 黃蓮解毒湯：主要功能是消炎、解毒、鎮靜、安神之用，適合火盛、高血壓、有體力、臉色好、情緒容易亢奮的失眠者。又，黃連解毒湯爲大苦大寒之劑，虛弱、非火盛者不宜服用。
（2） 三物黃芩湯：以黃芩、苦參、乾地黃配成，用於中等有體力、伴有手腳發熱、心煩的失眠患者。腸胃虛弱者不宜服用。
香港女性少有極度實證失眠患者，大部分體質都是比較虛的。處理失眠虛證的常用中藥有：
（1） 酸棗仁湯：主要用來處理體質虛弱、因肝血不足、心悸多夢、虛煩多汗、用腦過度、憂煩太多而引致的失眠。對慢性病患者、老年人、體虛者用此方適合。
（2） 加味歸脾湯：用於心脾兩虛、體質虛弱、睡眠很淺、易醒、自律神經失調、肩膀痠痛、上腹部有漲壓感、或焦慮不安感所導致的失眠。對脾胃虛弱的人效果顯著。
（3） 加味消遙散／丸：用於肝氣太旺、睡到半夜會醒來、肝鬱血虛生熱、經常 煩躁易怒、身體虛冷、自律神經失調的失眠，尤其是對女性的失眠非常適合。
我家必定有長備加味歸脾湯和加味消遙散，一發現自己身體出現一些狀況，例如連續幾晚淺睡，就會趁初起階段調理，陰陽平衡好了，自然睡得飽、醒得好。
本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。
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