快活保養 | 中醫如何看失眠？先了解體質對症下藥！甚麼是虛證、實證？常用中藥處方有哪些？

中醫診斷和治療失眠，是把失眠視為全身狀態不協調所導致的症狀去著手，《靈樞·口問》這樣描述睡眠和淸醒的狀態：「陽氣盡陰氣盛，則目暝，陰氣盡而陽氣盛，則寤矣。」即是説，入夜之後，人體內陽氣已盡入於陰分，就能夠安靜地閉上眼睛好好睡眠；到天光時刻，人體內陰氣將盡，而陽氣漸盛，就會睡醒。若結合西方醫學去理解，前者狀態 （陽氣盡陰氣盛）就是負責放鬆的副交感神經正在啟動，後者（陰氣盡而陽氣盛）則是負責任fight or flight 的交感神經在工作。中醫解讀失眠，四個字已講出重點：「陽不入陰」，就是陽氣在白天旺盛，陽氣理應當入黑時收回體內，但晚上的陽氣收不回來，老是在上面飄，那就是虛火。虛火旺盛，入黑也停不了，人體轉不了陰的狀態，就會失眠。

中醫處理失眠，不會採取 ‘one-size-fits-all’、即不會所有病人都開同一種藥方。中醫的切入點，是要先了解病人的體質。若要細分，中醫將失眠因由，可分成心脾兩虛、心腎不交、陰虛火旺、心虛膽怯、肝鬱血虛、胃中不和等。先不説得那麼複雜，最簡單的分野，是「實」「虛」之分。

實證通常比較有體力，容易火氣大，心火盛、肝火大、口舌生瘡、舌尖弘、煩躁不安、舌紅苔黃、頭暈脹、身熱口渴、打嗝、腸胃脹氣、排便不順、高血壓等。相反，虛證通常比較沒有體力、虛冷、臉色無華、頭暈、多夢易醒、腸胃虛弱、血色不良、貧血、心膽氣虛、氣短、氣促、肩膀痠痛、舌質淡白、容易疲勞等。

中藥處理失眠，歷代有很多藥方，但此處先以失眠實虛證之分為原則，介紹一些坊間亦可方便購買到的常用中藥處方。

處理失眠實證的常用中藥：

（1） 黃蓮解毒湯：主要功能是消炎、解毒、鎮靜、安神之用，適合火盛、高血壓、有體力、臉色好、情緒容易亢奮的失眠者。又，黃連解毒湯爲大苦大寒之劑，虛弱、非火盛者不宜服用。

（2） 三物黃芩湯：以黃芩、苦參、乾地黃配成，用於中等有體力、伴有手腳發熱、心煩的失眠患者。腸胃虛弱者不宜服用。

香港女性少有極度實證失眠患者，大部分體質都是比較虛的。處理失眠虛證的常用中藥有：

（1） 酸棗仁湯：主要用來處理體質虛弱、因肝血不足、心悸多夢、虛煩多汗、用腦過度、憂煩太多而引致的失眠。對慢性病患者、老年人、體虛者用此方適合。

（2） 加味歸脾湯：用於心脾兩虛、體質虛弱、睡眠很淺、易醒、自律神經失調、肩膀痠痛、上腹部有漲壓感、或焦慮不安感所導致的失眠。對脾胃虛弱的人效果顯著。

（3） 加味消遙散／丸：用於肝氣太旺、睡到半夜會醒來、肝鬱血虛生熱、經常 煩躁易怒、身體虛冷、自律神經失調的失眠，尤其是對女性的失眠非常適合。

我家必定有長備加味歸脾湯和加味消遙散，一發現自己身體出現一些狀況，例如連續幾晚淺睡，就會趁初起階段調理，陰陽平衡好了，自然睡得飽、醒得好。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。