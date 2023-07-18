中大花5年研究巢組織冷凍保存技術！助患癌女性保存生育能力

透過冷凍胚胎及卵子，可為女性保留生育能力，惟青春期前及沒有足夠時間取卵的癌症患者卻未能受惠。中大醫學院婦產科學系輔助生育技術中心5年前起研究卵巢組織冷凍保存技術，可助女性癌症患者保留生育能力，患者在接受化療前取出部分卵巢組織，冷凍並保存至日後生育時再植回體內便可；技術已通過小鼠測試，證實大部分卵巢組織解凍後均能存活，上月已開展先導計劃，接受病人轉介。

陳耀樑（左）指研究為接受癌症治療而無法做凍卵的女病人提供多一個選擇，中為鍾佩樺，右為梁德楊。（梁偉榮攝）

女性癌症患者接受化療或電療等，可能會損害卵巢功能並導致不孕。中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生指，卵巢皮質有大量原始卵泡，單是一個橫切面，已有逾百粒卵泡。女性癌症患者於接受化療、電療前，只需接受一個手術，將部分卵巢皮質組織切除並冷凍保存；待病人日後痊癒、且有意生育時，再透過手術將組織植回其卵巢，有望保存生育能力。

須接受切除植入兩次手術

鍾指冷凍卵巢組織是青春期前女童保存生育能力唯一方法，亦適用於須接受即時抗癌治療而無足夠時間進行卵巢刺激，或病況不宜接受荷爾蒙刺激的女性病人；技術有助恢復生育能力及性腺功能。她續說卵巢組織植入後通常可存活4至5年，活躍度約8至9成，有個案可生育多於一胎，適合35歲以下女性。

惟該技術的缺點是病人須接受兩次手術，包括切除及植入卵巢組織，加上在病人患癌期間切除卵巢組織，故不能100%排除惡性組織細胞再被植入的風險，但鍾強調一般而言風險很低，且要視乎癌症性質及擴散幅度，如乳癌擴散至卵巢的機會不高；血癌擴散機會則較高，難一概而論。

早前團隊在實驗室小鼠模型進行研究，證明人體卵巢組織在冷凍保存和移植至小鼠後可存活，研究員在解凍和移植後的卵巢組織中仍可見原始卵泡。中大醫學院婦產科學系助理教授陳耀樑說：「這項研究結果為本港臨床推行卵巢組織冷凍保存及移植，提供了科學證據支持和參考，讓需接受癌症治療而無法做凍卵的女病人，多一個選擇。」

中大醫學院婦產科學系教授梁德楊表示，卵巢組織冷凍技術特別適用於兒童癌症病人，惟香港相關個案每年只有約10多個，比例上需求不大。但團隊認為，在其他生殖保存技術已成熟後，不應再忽略兒童病人的需要。梁透露，卵巢組織冷藏先導計劃已於6月初展開，團隊正在探討為計劃首階段在威爾斯醫院的參加者提供定額資助。