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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

18/07/2023

鼓勵本港建造業數碼轉型！「CDE大獎」推動應用綜合數碼共用平台，提升業界效益

#GiS #CDE大獎 #科技 #地理資訊系統 #數碼轉型 #數碼共用平台 #建造業 #智慧城巿
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　為鼓勵建造業數碼轉型，建造業議會去年起便與發展局合辦「香港建造業CDE－綜合數碼共用平台大獎」（CDE大獎），推動本地綜合數碼共用平台（CDE）發展，藉此表揚傑出的項目及機構在應用CDE改善項目管理、協作、生產力和可持續性的貢獻。

 

　　當局為甚麼要推廣CDE？因為它可提升業界的整體表現。建築工程既要管理建築圖則、文件、工地物資和機器，又需滿足政府的規例及環保要求，更要協調客戶、顧問公司、承建商，以及可能受影響的持份者，非常繁瑣。CDE可用作收集和存放各種複雜兼數據格式不一的資料，便利內部溝通，並有助團隊評估項目成果、對環境可起長遠的效益。

 

　　而以地理資訊系統（GIS）建立CDE的好處是提供單一資訊來源（single source of truth，簡稱SSOT），所有資料只以一個特定來源為準，這可免除數據新舊不分或真假難辨的問題，也能直接連結到雲端平台，以便作進一步分析。這樣，CDE便可增強項目管理的效益。因此，不少人認為以數據兼容性強的GIS為核心，結合建築訊息模擬（BIM），是項目管理成敗的關鍵。

 

　　無獨有偶，去年CDE大獎的兩個「機構組別」金獎得獎作品，都使用GIS作為分析平台，包括金門建築用GIS來統合整個建築周期的數據，而香港科技大學則以此來提升物業管理的效率兼節能。

 

　　金門建築的得獎項目是香港國際機場的二號客運大樓擴建工程。金門於工程項目內以GIS為核心的「綜合數碼建造方案」，使用自行研發的綜合協作平台連接所有項目成員，共享BIM數據是其中的關鍵元素，並隨時隨地跟蹤和報告進度，確保工程按設計進行，提高項目一致性、效率、精確度、質量以及安全，堪稱是業界應用先進科技提升工程水平的範例。

 

　　而香港科技大學為智慧校園建設的數碼分身，是資產管理和房地產科技的示範之作，展示了GIS結合BIM和物聯網（IoT）的可行性和成效。校園內有多個分散的作業系統，包括實體校園的IoT、室內空氣質素控制、建築物管理系統、設施維修/空間管理、工程分析、為流動裝置而設的室內導向系統等。這個項目主要希望透過連接這些分散的系統，令校園管理更智能化。他們採用整合數據的平台，令日常營運包括Wi-Fi狀態、室內空氣質素等都顯示在一個畫面上，讓管理人員可監察室內和室外不同地點的人流，同時因應場所人數，檢視冷氣溫度是否合適等。

 

　　看到過往的參賽作品，從私人企業、公營機構到大學等都擁抱先進科技，令人對本地建築業數碼轉型的未來感到鼓舞。今年是第二屆CDE大獎，作為是次活動的籌委會主席，我呼籲業界踴躍參賽，在8月31日前提交作品，爭取彼此切磋的機會。

 

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