  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
裳色．惜裳
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

18/07/2023

上班族必學穿搭法！7個貼士輕鬆穿出高級感OOTD︰服裝質料、鞋履重要！甚麼款式的配飾添齡又老套？

#職場穿搭 #高級感 #雪紡 #上班族 #金屬色飾品 #快時尚 #綢緞 #手袋 #穿搭法 #OL #飾物 #絲綢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Pinterest, Getty Images, Very, WhoWhatWear, Wow-Fix

　　平凡造型一躍變高級!  不用花費高昂都可打造高級感職場造型，做齊以下各點衣服不再顯廉價！

 

職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 01︰單色服裝

　　運用同色系混合配搭例如奶油色、白色和米色可以打造奢華外觀；另外中性色如黑、白、灰、棕，使用同色系配搭也可以實現優雅及簡約造型。如要加入鮮豔色也無不可，注意鮮豔色作為點綴色時面績需要較小！



 

 

 

職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 02︰高級感面料

　　夏天用面料如絲綢、綢緞及雪紡都具有奢華感，它們看起來比實際價格更具高級感。將緞面半身裙、連衣裙或上衣融入您的服裝中，基本款而帶有奢華感的造型永不過時！容易起皺紋的麻質及容易起毛球和磨損而顯舊的合成纖維，相對感覺休閒平實。



 

 

 

職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 03︰鞋履選擇及保養

　　一對與服裝不搭的鞋在遠處都能被留意到，雖然今夏流行「穿錯鞋 Wrong-shoe」 風格，但衣著風格如不屬走在時代尖端者，還是將鞋與服裝好好配搭一下！要戒掉因便宜而包色的習慣，或跟隨大眾都在穿的款式！要選擇和自己衣著風格造型配合、品質好又舒適的，也勿忘保持鞋的狀態良好，鞋頭與鞋踭最容易括花脫皮或掉色，可以找專業鞋匠將破損復修。

 

 

 



 職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 04︰配戴金屬色飾品

　　飾品並非越多越貴便越顯時尚，女生辦公室造型飾品最好小巧簡潔，而且配戴不多於三個位置！使用適合日常佩戴款式，例如簡單款手鍊、耳環或珍珠吊墜；佩戴過多或誇張閃爍的配飾只會凸顯自己在穿金戴銀，添齡又老土。


 

 


職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 05︰配件色調及材質協調

　　配件是指鞋及手袋，每當不肯定的時候，最簡單方法是將鞋與手袋採用相同色調，甚至採用相同或類似材質，例如我喜歡夏天以白鞋配白色小手袋、棕色藤編袋配棕色草鞋等，讓整體視覺有配襯過的和諧感，簡單穿著瞬間提升高級感！

 

 

 


職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 06︰手袋護理

　　昂貴手袋並非必需，任何價格類型的手袋都必須有適當保養！皮革我會使用無味無色的潤膚露作定期護理，漆皮會使用玻璃清潔劑擦亮，即使布袋也需要定期手洗！我習慣把冬天毛衣充當填充物來保持手袋形狀再放入防塵袋中，好好放於衣櫃的手袋區內。


 


職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 07︰投資優質基礎單品

　　質量勝於數量是在預算內顯得昂貴的關鍵。基本或經典款服飾，通常指在時尚界被認為是不會過時的款式，例如白恤衫、牛仔褲、純色連身裙及西裝外套等。雖然付多點錢在某些單品上似乎有違原則，但相對大量購買快時尚商品，高質量單品在長遠層面可以提升個人氣質與品味。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多裳色．惜裳文章

你可能感興趣

#職場穿搭 #高級感 #雪紡 #上班族 #金屬色飾品 #快時尚 #綢緞 #手袋 #穿搭法 #OL #飾物 #絲綢

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk