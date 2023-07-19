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19/07/2023

書展2023｜書展7.19開鑼！直擊展館5大亮點︰低至半價買書/ 必買注目零食/試做騎師/最靚和風打卡位

#書展 #青森 #睡魔燈籠 #日本館 #週末好去處 #打卡熱點 #著數優惠 #小食
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　　一連 7 日的書展準備開鑼！第 33 屆香港書展將於 7 月 19 至 25 日在灣仔會展舉行，一票在手已能買好書、掃零食兼玩勻多個運動體驗區，最勁一定是坐上賽馬模擬器，試跑沙田馬場賽道及可以拉頭打卡！記者今日率先帶大家走勻文藝廊、運動消閑博覽及零食世界 3 大展區，一次過搜羅今年必睇、必買好物，想知道今年書展有甚麼亮點？跟我一起走一轉吧！

 

 
 
 
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　　今年書展以「兒童及青少年文學」為年度主題，一如以往有各種各類的書籍任君選擇，而參展商繼續推出不同優惠，如三聯全店8折，又有$100 任選三本及好書低至$20 等！除了吸收書卷氣息，場內還有文藝廊、運動消閑博覽及零食世界等展區，即刻看看5大亮點！

 

書展2023｜必睇亮點 01：文藝廊展出珍貴黃飛鴻展品、廣彩陶瓷！

 

　　如果你是黃飛鴻的粉絲，必定不能錯過文藝廊！今年書展除了重點介紹的年度作家外， 3 樓的文藝廊還以「嶺南瑰寶．絢麗探索」為主題，展示了很多嶺南文化代表人物黃飛鴻 5、60 年代的電影刊物、武術雜誌、珍貴劇照等，讓你一睹他的風采及傳奇一生！

 

 

　　同場還設有「活拳譜」般的VR互動小遊戲，畫面會顯示不同拳法，大家可以站在在特定位置出拳學打拳，十分盞鬼！



　　除了黃飛鴻的展品外，場內還有很多非物質文化遺產—廣彩陶瓷，展出作品加入現代人喜歡的元素，例如以單一顏色為主調繪畫，連在歐洲、日本等地都大受歡迎！

 

 

下一頁：零食世界5大注目推薦！韓國手工胖馬卡龍/ 泰國雪糕脆粒

 

 

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