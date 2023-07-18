  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

18/07/2023

消委會上半年接123宗食肆銷售手法投訴！任食片皮鴨送完無通知！買一送一套餐埋單價錢翻倍？點應對層出不窮招數？

#餐廳 #食飯 #餐廳優惠 #優惠細節 #消委會報告 #食肆 #銷售手法 #投訴個案 #消費陷阱
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　常常在去餐廳食飯都會先看看相關餐廳有沒有優惠，但大家又有看清優惠細節及條款嗎？消委會指在2023年上半年，所接到有關食肆銷售手法的投訴個案已達123宗，比上年同期的78宗多出57.7%。另外，很多食肆在結算時都會用會以四捨五入，到底你可以Say no嗎？今次消委會公布了其中3個個案，讓大家提防誤墮消費陷阱。

 

延伸閱讀：

消委會│電子點餐易出事？隱藏服務費！熱水當茶芥！3成投訴食肆個案同收費有關！消委會有咩貼士？

 

消委會│個案1.大閘蟹片皮鴨任食竟冇片皮鴨

 

　　事主在酒家中預訂晚上7時半的大閘蟹及片皮鴨2小時任食放題，優惠後本應每位$528。但入座時店員未通知片皮鴨已送罄，到了1個小時後事主才發現沒有片皮鴨，查詢後店員指，因為入座時間太晚所以片皮鴨早已送罄。

 

　　結帳時，餐牌列明會員可享95折，當事主想享用優惠時，店員表示是餐牌寫錯了，並沒有相關折扣。事主認為酒家標榜「大閘蟹放題 片皮鴨任食」但竟然沒有片皮鴨，而入座時間7時30分不算太晚，酒家更沒有按餐牌提供會員折扣，最後更收取每位$58.8的加一服務費。當時向酒家投訴沒有用，所以就向了消委會投訴。

 

　　在消委會介入後，酒家回覆指片皮鴨供不應求，但片皮鴨並不是主打食品，在點餐紙上已標明「部分食物售完即止」。收費方面，酒家在優惠條款已列明加一服務費會按原價計算；至於會員九五折優惠是因為分店沒有及時更新餐牌，所以拒絕安排退款。消委會已建議事主可考慮循其他法律途徑追討。

 

消委會│個案2. 門外海報宣傳內容有誤導之嫌

 

　　第二個個案的事主在餐廳門外看到燒肉放題買一送一優惠的海報，看到其中一款優惠套餐是$344，事主預期二人可以$400內結帳，所以和朋友進去吃了。但結帳時發現帳單顯示加一後需付$826，和預期$400以下相差很遠，在查詢後才發現宣傳海報上的價格是優惠後的人均價錢，但海報根本沒有列明是人均價。

 

圖片來源：Unsplash @Joshua Kantarges

 

　　所以事主認為餐廳宣傳內容有誤導之嫌，便向消委會投訴。B餐廳回應指，顧客入座前會先在接待處點餐，在接待處已展示套餐資料及價原價每位$688。餐廳指，今次事件中有提供買一送一折扣，至於加一則以正價（$1,376）計算，所以收費正確無誤。不過，餐廳都認同宣傳海報內容不清，所以已作出修改，在價格前標示「每位」二字。

 

下一頁：電子付款都四捨五入？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#餐廳 #食飯 #餐廳優惠 #優惠細節 #消委會報告 #食肆 #銷售手法 #投訴個案 #消費陷阱

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk