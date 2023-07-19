DSE誕4狀元 歷來最少 包括3超級狀元 逾4成日校生達入大學門檻 1.3人爭1位

【晴報專訊】中學文憑試今日放榜，逾42%日校考生考獲大學最低收生門檻「33222」，推算今年約1.3人爭一個大學學額，惟僅誕生歷來最少的4名「狀元」，包括3名「超級狀元」。考評局秘書長魏向東稱，今年最佳6科取得40分或以上的有107人，比去年多5人，「狀元」減少只是「個別同學欠少少運氣」。學友社指，今年考得中上成績者較多，料有自修生以2年成績報大學，推算最佳5科取得20分才較易入八大。

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考評局公布，今年有17,391名日校生考獲「33222」的大學最低門檻，比去年多0.4個百分點，核心科表現亦有進步，中文科有60.4%日校生取3級或以上，英文科亦有53.4%，分別多0.7及0.2個百分點；最後一年舉行的通識科考試亦有90.4%取得2級或以上，比去年多0.6個百分點，數學核心部分則維持82.2%取得最少第2級。

最佳6科達40分 較去年多5人

尖子考生方面，今年有2男2女考獲7科5**成「狀元」，其中2男1女在數學延伸部分亦取5**，成「超級狀元」；另有18名「榜眼」考獲6科5**及35名「探花」考獲5科5**。魏向東稱，以最佳6科成績計，今年有107人考獲40至42分，較去年多5人，只是5**分布較平均，才令「狀元」減少，形容「個別同學爭少少運氣」，不認為反映移民潮令尖子考生離港。

考評局指今屆5**分布較平均令「狀元」減少，形容「個別同學爭少少運氣」。

公開考試總監麥勁生亦稱，考生疫下在核心科表現平穩，每年僅輕微波動，相信同學在艱難時期仍能盡力取得應有成績。

據考評局資料，今年有1.4%日校生在甲類學科取得5**成績，按年多0.1個百分點。本身是中學副校長的教育工作者工會主席黃建豪認為，每屆狀元數目並無「平均數」，今年減少純屬巧合，亦不反映整屆考生表現較差；有資深中學教師則認為，今屆考生在高中期間的學習均在疫情中，直至中六才漸漸復常，表現難免有影響，但相信往年狀元較多，亦非源於評卷較「鬆手」，「始終要維持考試公信力，最多係出題畀多少少提示」。

而今年有501名確診考生在指定試場應考，其中有人取得一科5**及3科5*；另有249名考生因患病或其他原因缺席考試，申請成績評估獲批，其中11人取得最高第5級。魏向東提到，倘考生申請評估，便無法取得5**成績，反而盡力應考或有機會。至於明年會否續設指定試場，他稱有待與專家討論。

另有3,898人獲提供特別考試安排，按年增約13%。魏形容，有特殊學習需要的考生表現十分亮麗，有29人取得2至4科5**，整體有22.5%考獲「33222」。

料5科20分或以上 才穩入八大

以1.3萬個八大聯招學額推算，今年約1.3名考生爭1個資助大學學額，比例與去年相若。

但學友社學生輔導顧問吳寶城稱，相信不少自修生會合併2年成績報大學，加上今屆整體取中上成績者多，料入大學競爭較去年大，估計要考獲5科20分或以上，才有較大機會考入八大，否則就要視乎課程選擇和面試表現等。

小紅書洩機密評卷參考考評局：嚴重違規已報警

近日一名自稱是應屆考試閱卷員的「小紅書」用戶「DSE 5**王老師」，在平台兩度上載屬「機密」的考評局評卷參考文件，魏向東稱，事件屬嚴重違規，已報警處理並由警方跟進，相信僅非常罕見的個別事件，但坦言「（事主）都唔知係咪閱卷員，同係邊一個人」，未來會加強相關培訓，相信其他考務人員會遵守保密守則。

另內地合資格的港人子弟學校，最快明年可成為DSE的「與考學校」，魏稱，兩地教育部門仍在商討安排，一有消息便盡快公布，但強調考試安排會「跟足」香港，初步無計劃在內地聘請閱卷員。



