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19/07/2023

書展今揭幕 入場人次料增1成 展商推旅遊移民書 睇好銷情升2成

#書展 #香港運動消閒博覽 #零食世界 #貿發局 #張淑芬
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　　【晴報專訊】書展今起一連7日在會展舉行，加上同期舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，共吸引來自36個國家及地區約780個展商參與，較疫下增10%。貿發局料入場人次較前兩年最少增10%。有書商今年推出新版英國、日本旅遊書等，形容「移民探路、旅行都啱用」，銷情料按年增約2成；亦有書商推出消費券優惠，買書即送語言學習書。但今年成人門票將加至30元，為15年來首次加價。

 

書展今起一連7日在會展舉行，市民可在便利店或網上購票入場。

 

　　貿發局副總裁張淑芬指，通關後內地及海外旅客陸續來港，加上會展站開通方便跨區市民到訪，內地名作家余華、馬伯庸等講座報名人數達逾千名，一票難求，料今年入場人次較前兩年逾80萬人次最少增10%。張又預計新一輪消費券派發可為書展銷情帶來正面影響。

 

經緯文化負責人黃慶雄指，整體生意料按年增1成半至2成。

 

　　第10年參展的經緯文化今年推出新版日本東京、英國旅遊書等，又有加拿大等「移民書」。負責人黃慶雄指，隨着疫情過去，市民恢復外遊，3月起便陸續推出新版旅遊書，「探親、移民探路、去旅行都啱用」，又預料受惠於社會復常和消費券派發，整體生意可按年增1成半至2成。

 

　　藍藍的天今年推出約10本新書，包括李立峯的《閱讀新聞—專業價值和媒體批判》等，早前被圖書館下架的區家麟著作《潮池》與《他他巴》亦可在展位找到。負責人伍自禎料銷情按年增約1成，又稱以往亦有售區家麟著作，形容僅是政治人物的一般文學著作，近兩年政治書在書展幾乎絕迹。

 

成人票加至30元 兒童10元

 

　　商務印書館則推出20多本圍繞香港的新書，包括陳南祿的《偉大城市》，助理總經理吳小燕稱，今起便會推出連串優惠，用消費券買任何書籍將加送中文或英文學習書。她說，並非所有家長均帶子女外遊，仍有不少人留港消費，盼銷情按年增2成，回復疫前水平。天地圖書亦推出蔡瀾的《蔡瀾花花世界—香港美食篇》等50多本新書，董事副總經理區麗兒指，料今年書展人流較去年多，銷情可按年增10%。

 

　　另外，今年書展成人門票將加20%，盛惠30元，為15年來首次加價，兒童門票維持10元。現場不設實體票銷售，市民可在便利店或網上購票。

 

轉載自: 晴報

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