岑麗香加國探親快閃返港搵真銀 撇兩子享受Me Time

【晴報專訊】岑麗香（香香）昨日與岑珈其一起出席保險公司活動，香香透露目前正在享受假期，本來已舉家返溫哥華探親，為了賺外快而快閃返港。香香笑言此行獨自返港，難得有私人時間，但又掛念兩名兒子，笑稱為人母都是矛盾的。

香香前年誕下細仔後，一直未有拍劇。

已一段時間沒有公開露面的岑麗香，透露正放假一個月，故一家四口最近飛加拿大探親，今次是專誠返港工作，翌日便「人肉速遞」飛回加拿大。香香自言首次撇下兩名兒子，「好享受有me time，但無人需要我嘅感覺又有啲唔舒服。」香香大讚兒子很窩心，臨行前送她一個護身符，問到大仔還是細仔比較sweet？香香即說︰「呢啲唔講得㗎，唔可以揀一個。（有無打算追個女兒？）暫時無呢個計劃，不過順其自然啦，照顧兩個仔要用好多精力，萬一有呢件事發生，真係好有挑戰性。」另外，問到已兩年沒拍劇何時入劇組？香香表示已準備好，在家也有拍片練習，等待公司安排。

香香婚後育有兩子，大仔Jacob（左）四歲、細仔JuJu兩歲。（資料圖片）

岑珈其身教囝囝要孝順

暑假剛開始，岑珈其已為兩歲半的囝囝安排活動，他說︰「囝囝有無限嘅電力，我同佢追追逐逐都會攰，平時我唔使開工，會同太太陪囝囝踩單車、打波，今年暑假就會去游水。」將於下周一生日的珈其，稱自18、19歲開始，每年生日都會同媽媽一起過，他亦灌輸囝囝要孝順媽媽，會否介意囝囝親近太太多一點？珈其笑言︰「邊有得介意，囝囝每晚臨瞓前都係搵太太嘅。」

珈其希望《膠戰》系列可以長拍長有。