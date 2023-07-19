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19/07/2023

迎接DSE放榜 19歲英皇新晉歌手黃明德立志做出色唱作人 參加比賽不敵炎明熹未氣餒

#Dark #Gigi #DSE考生 #炎明熹 #黃明德 #會議終結者
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　　【晴報專訊】今日迎接DSE放榜的英皇新晉歌手黃明德（Dark），近日推出新歌，目標成為唱作人的他，原來2018年曾與炎明熹（Gigi）在歌唱比賽中對陣，最後成為Gigi的手下敗將。不過，Dark輾轉參加英皇歌唱比賽，去年成功入行，他期望盡快有代表作，這位小伙子夠晒熱血。

 

Dark由街頭busking走上大舞台，一步一腳印。

 

　　去年以學生身份出道的黃明德，新歌《會議終結者》主要探討職場文化。雖然從未在辦公室工作，Dark也盡量投入其中，「本身無工作經驗，但MV場景都打造成辦公室，自己扮職場新鮮人，老闆角色就以學校班主任做藍本，希望打工仔聽完呢首歌可以發洩下。」前年Dark參與英皇《冤枉新秀訓練營》成為最後五強之一，當時獲古巨基高度評價，去年二人更合作歌曲《一刻永恒》。回想與前輩合作，黃明德說︰「呢首歌基仔有份監製，初時我都好緊張，不過佢有分享經驗同教我唱歌！」

 

Dark在新歌MV中，飾演一個慘遭老闆欺壓的職場新鮮人。

 

今年中學畢業的Dark，迎接DSE放榜。（IG圖片）

 

　　提到年紀相若、同屬樂壇新血的炎明熹（Gigi），雙方也是應屆DSE考生，Dark自爆與Gigi早有淵源，曾在歌唱比賽中碰頭。「Gigi細我兩年，2018年大家都參加咗沙田區一個歌唱比賽，結果Gigi贏冠軍，我得亞軍。」他大讚Gigi唱歌充滿力量，聲綫可駕馭不同類型的歌曲，當時連自己父母也睇好這位小妹妹，「佢哋都覺得我輸畀Gigi好應該。」Dark表示近年到無綫電視城工作時，曾在後台見過Gigi，但未有相認，「Gigi變化好多，我最認得反而係佢姑丈。」

 

Dark十分欣賞炎明熹的歌藝，當年輸給對方心服口服。（IG圖片）

 

感恩機會接踵而來

 

　　下月踏入20歲的Dark，早已學懂與較年長的人相處，「好在我上年入行，早啲習慣同比自己年紀大嘅人合作。今年應付DSE，公司都畀咗好多時間我溫書，無幫我接job，所以壓力無咁大。」入行未夠兩年，Dark獲得不少機會，他坦言事業發展確實較想像中快，「我曾經諗過自己嘅音樂路會好崎嶇，打工捱好多年先遇到機會，點知可以咁快入咗公司（英皇），希望日後可以試其他嘢，好似拍劇、拍戲！」小伙子目標清晰，盼望早日成為唱作人，「我會盡量作多啲歌，上年有三、四首歌自己有份作曲，亦想快啲有代表作。」

 

轉載自: 晴報

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