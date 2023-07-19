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19/07/2023

﻿甲廈空置率高企是請唔到人

#樓市 #買樓
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　星期一中上雖然8號風球，但我仍然返工做吓枱頭工作，發覺最近有五、六位同事離職，佔公司總人數一成，他們並不是移民，只是被其他公司挖走，正是人望高處，我亦冇挽留他們，但我亦發覺，原來招人亦很困難，並不是申請的人唔啱用，而是根本冇人申請，好彩現在的文儀器材很先進，非常幫到手，否則的話，一定踼哂腳。

 

　　有報紙話香港的甲廈空置率驚人，有五幢ICC咁多，理論上甲廈空置率高，失業率亦應該上升，但香港現時失業率不但沒有上升，甚至處於歴史最低水平，大家不用大驚小怪，理由很簡單，就是甲廈多了，冇工做的人少了，所以便會有甲廈空置率上升，失業率下降的怪現象出現。

 

　　要解決這個困境亦不是太難，政府現在亦已經做緊，但我認為唔夠豪放，就是輸入專才以及勞工，香港最少欠30萬可以工作的人，當中包括專才以及勞工，現在每年3萬5實在太少，不過有好過冇，而且在缺口打開之後，需求自然會增加，如果仍然靠香港人自己打拼，想唔輸比其他城市都唔得。

 

　　無可否認，英國 BNO計劃令到不少合資格人移居了英國，英國人的算盤打得很好，5年之後，如果香港不大量輸入專才以及勞工，香港甚麼工種也缺乏人手，就算英國唔批那些移英港人移民，他們亦可以回流，並且可以搵到一份好工，所以，香港政府應大量輸入專才與勞工，令到那些移英港人可以安心在英國工作，等候入藉，這才是解決他們心魔的最好辦法，無論間接直接都是幫了那些移英港人。

 

 

 

 

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