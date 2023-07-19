【美股星期三】 微軟、英偉達總市值一夜增1750億 | 美銀VS大摩第二季業績 | TESLA業績前瞻

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國6月零售銷售按月增速遜預期，惟增速反映消費者仍然樂意消費，加上建屋商信心升至一年以來最高，反映經濟不太差？有報告指出，市場預計美國經濟軟著陸機會達68%，如何影響息口路徑？上日微軟(MSFT)、英偉達(NVDA)推動美股向上，兩隻股份相加一夜之間增加1750億市值，對股市有何風險？美國銀行股陸續公布業績，當中美國銀行(BAC)年初至今股價落後，加上面臨美國消費者金融保護局罰款，今次業績能否提振市場信心? 大摩(MS)業績好壞參半，分項收入中以財富管理業務收入最亮眼，按年季大增16%，與第一季中小型銀行爆煲有關？下季維持按季增長有難度？TESLA(TSLA)今日公布業績，毛利率為今次業績關鍵所在？

影片網址：https://youtube.com/live/T8XCptHtQdE

►把時間軸拉到00:28開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8