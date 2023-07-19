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19/07/2023

【美股星期三】 微軟、英偉達總市值一夜增1750億 | 美銀VS大摩第二季業績 | TESLA業績前瞻

#hot talk 1點鐘 #銀行股 #美股 #tsla #GS #BAC #AI概念股 #科技股 #MS #MSFT #黃偉康
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　美國6月零售銷售按月增速遜預期，惟增速反映消費者仍然樂意消費，加上建屋商信心升至一年以來最高，反映經濟不太差？有報告指出，市場預計美國經濟軟著陸機會達68%，如何影響息口路徑？上日微軟(MSFT)、英偉達(NVDA)推動美股向上，兩隻股份相加一夜之間增加1750億市值，對股市有何風險？美國銀行股陸續公布業績，當中美國銀行(BAC)年初至今股價落後，加上面臨美國消費者金融保護局罰款，今次業績能否提振市場信心? 大摩(MS)業績好壞參半，分項收入中以財富管理業務收入最亮眼，按年季大增16%，與第一季中小型銀行爆煲有關？下季維持按季增長有難度？TESLA(TSLA)今日公布業績，毛利率為今次業績關鍵所在？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/T8XCptHtQdE

 

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