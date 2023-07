灣仔11大飲食優惠！指定燒肉定食、拉麵買一送一 / $1酥皮蛋撻/ 5折入手$100現金券！去完書展順道去！即睇詳情+日期

大家會去利東街嗎?如果大家在灣仔上班或者會到附近的話,就要留意利東街的「夏日狂熱賞」活動,因為利東街將會推出11大飲食優惠,當中包括60分鐘午市燒肉定食B買一送一、青森蘋果批買一送一、$1酥皮蛋撻等等。如果都想睇下自己用不用到這些優惠,就到繼續看下去!即睇優惠詳情及日期!

利東街優惠│1. 牛角Buffet:指定燒肉定食買一送一



牛角Buffet利東街店推出60分鐘午市燒肉定食B買一送一,大家要追蹤@leetungavenue社交平台先可以用到這個優惠。不過要留意每日限量24份,先到先得,換完即止。另外,每張賬單可享用買一送一60分鐘午市燒肉定食B一次。

圖片來源:leetungavenue.com.hk

推廣日期:2023年7月21日至25日下午5時前

地址:利東街G32

詳情:http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

利東街優惠│2. The Baker & The Bottleman:指定曲奇買一送一



The Baker & The Bottleman利東街店推出外賣法芙娜三重朱古力巨型曲奇買一送一優惠,大家要追蹤@leetungavenue及@thebakerandthebottleman社交平台才可以使用今次優惠。不過大家要留意,每日限量20份,先到先得,換完即止。

圖片來源:leetungavenue.com.hk

推廣日期:2023年7月21至25日下午2時至5時換取

地址:利東街G14-15

詳情:http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

利東街優惠│3. Crêpe Delicious (Urban Café):$100現金券5折



Crêpe Delicious (Urban Café)利東街店推出$100現金券5折優惠,大家要追蹤@leetungavenue社交平台才可以使用今次優惠。每日限量24份,先到先得,換完即止,而現金券不可與優惠券、現金券及其他優惠同時使用。

圖片來源:leetungavenue.com.hk

推廣日期:2023年7月21日至25日

地址:利東街G26

詳情:http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

