打破發展桎梏！UNIQLO加強OMO零售銷售，實行線上線下一體化，持續達成新增量！

近幾年，在疫情持續之下，不少公司加快推行OMO（Online-merge-offline）的零售模式。 移動互聯網的普及讓消費行為數據化，物流供應鏈智慧化，賦予線下消費場景更多可能性。

形象點說，用戶進行線下購物，使用電子支付，消費數據會被線上收錄，同時也可以在網站、APP、小程式等平台上購買商品，所有資訊匯總後會成為商家進行推薦和引導的參考，社交網路將會加快整個消費過程的傳播和增值，甚至還會衍生全新的消費場景而這一切，就是OMO。

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從商務屬性上來看，中國零售行業分為兩種，單平台模式和全平台模式。 其中，單平台模式包括傳統電商和電子商務，而全平台模式包括新零售及OMO。

UNIQLO加強OMO銷售，門店訂單暴漲

香港UNIQLO自去年開始便推出「門店自提即日取貨」服務，主打以消費者體驗為主導，推出的網店訂單即日取貨服務、在線直播等表現理想，通過結合線上網店及線下實體店的融合行銷，實現在線上線下一體化，促進銷售訂單的增長；而截至去年6月底，UNIQLO APP累積登記會員人數便已超200萬人。

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UNIQLO推出「門店自提即日取貨」服務後，迅銷集團（6288）旗下UNIQLO香港電子商貿部及營運支援部總監三穀広秋表示，選擇門店即日取貨服務的網上訂單於半年間，由剛開始的15%，增至40%。

同時UNIQLO，通過團隊對網上直播的研究，受到大數據反饋影響，更是加碼推直播帶貨。以定期介紹公司新推出的商品，有助培養顧客對品牌的忠誠度，而UNIQLO也開始將網上直播，由每周一次增加至每周兩次，同時在大促活動下，如618、雙11等一年一度的電商優惠活動，也持續提供「門店自提即日取貨」服務及直播帶貨模式，為品牌吸引不少新客戶，大促活動下更是在線上穩居銷售榜單。

OMO可以解決甚麼零售問題？

OMO模式可以達到線上線下體驗交織，如UNIQLO線下門店通過線上提供的「門店自提即日取貨」服務可以為客戶提供了更加便捷的服務，因此大大提高訂單量。

而對於商家而言，OMO模式可以通過數據分析，更準確掌控用戶消費偏好，進行精準推薦或動態折扣推送，而利用感測器、電子屏等交互設備，線下店還可以減少SKU和庫存數量。

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另一方面，商家擁有線上線下一體的運營和服務體系，包括電商、實體店的供應鏈、倉儲、數據等等，可以為消費者提供更加全面且身臨其境的購物體驗。現如今更多消費者會在場景中產生購買需求，不少線上用戶可以通過通過社交、被推薦的方式完成交易，這便如同線下門店的銷售推薦引流的另一種表達形式，可以有效提高更多消費者的消費意願。

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如今，不少香港客戶都會開始內地平台的宣傳或建立自媒體平台進行銷售推廣，不僅是香港客戶可以通過線下購買及完成訂單，連內地客戶都可以跨地區直接在線上平台下單完成交易，大大促進了香港商戶的銷售額。

而通關之後，不少香港商戶便以開始大肆在內地各平台進行鋪量宣傳，旨為各自品牌打響在內地的知名度，吸引大量新流量，為品牌引進新用戶，不僅能進一步樹立品牌形象，同時也能在線上引流的影響下，通過新模式新行銷達成引流目標。

未來，包括便利店、超市、診所、娛樂場所等都會「線上化」，線下服務擁有線上的便利，線上服務也將擁有線下級別的體驗和服務。OMO的概念，將在每一寸的空氣裏發生，讓互聯網對實體行業的滲透率提升至100%。