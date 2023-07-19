西門町昭和年代紅磚屋變身型格餐廳酒吧！古蹟內歎正宗澳洲Flat White、現做Pizza、老奶奶檸檬蛋糕、手工香蕉忌廉派

來到台北，我說約了朋友在西門町吃晚餐，對方立即說：「當然啦，你們香港人最喜歡去西門町。」的確，十居其八的香港旅客，每逢抵達台北必然逛逛西門町……

其實我不是西門町粉絲，以往去台北也絕少住在或前往該區，因為我嫌西門町太過MK，每吋地方都是人流和聲音，太熱鬧太擠逼太吵耳，寧願到較為斯文、清靜、文青的區域。

這次是我三年以來首次前往台北，帶著旅行團到宜蘭、台北、苗栗吃喝玩樂，完團後返回台北跟當地朋友聚舊，首個晚餐便相約在西門町的Woolloomooloo+in out West，我貪圖方便，索性入住附近的酒店，然後徒步幾分鐘到餐廳 —— 事實證明，我的決定是對，因為當晚星期五台北大塞車，弄得大家都遲到，若果我住在另一區再去西門町吃飯，恐怕會更延誤。



常常前往或住在西門町的香港人，可有留意過這幢三角型紅磚屋。



要經由木製部份的門口，才可進入紅磚屋部分。

Woolloomooloo由曾經留學澳洲的台灣建築師Jimmy創立，在台北有好幾間分店，位於西門町的一家就加上「West」這個字。現在的Woolloomooloo+in out West，前身叫做Woolloomooloo Out West，即是沒有「+In」的字，大約於2015年尾開幕，原本座落於電影街後面位置的古舊製冰廠內，當時好像佔地五層，面積非常大，內裏咖啡室、酒吧、茶店、餐廳、綜合功能廳之外，還有一所迷你影院，讓Jimmy舉辦電影會播放心水好戲，記得Jimmy當時亦說眼見超人氣的西門町，在餐廳方面居然只有平民式小店，沒有一個可以好好坐下、用餐和交流的優質食肆兼聚腳地，便決定放膽一試。疫情前，當時我也去過好幾趟，深深覺得是很有野心和遠見的保育Project，很值得支持。

可惜的是，三年租約期滿之後，Jimmy跟業主竟然談不攏，退還店舖時更被要求把所以裝修拆掉，僅僅使用了三年的餐飲設施連同迷你戲院均毀於一旦，據知Jimmy都感到灰意冷， 不過也因此避過接著的三年疫情經濟低迷期，可見上天為你關了一扇門同時會幫你開一扇窗。

而且，你做的所有事，別人都看在眼內，其中一個對Jimmy的熱誠與傻勁十分欣賞的人是在店舖附近旳In89豪華數位影院的老闆，他不斷游說Jimmy東山再起，結果在三年之後的2022年，於原址不遠處的台北市電影主題公園的紅磚屋內重新建立餐廳，還把In89豪華數位影院的「In」加入餐廳名字之內，成為Woolloomooloo+in out West。

都說當晚大家都因為塞車而大遲到，我趕頭趕命才抵達，沒有太在意餐廳內外其他事情就直奔入去會朋友，所以對環境未有太深入了解，只見有大螢幕在播放黑白舊電影，可見Jimmy的電影心不死。



樓底高，空間感良好，有大螢幕播放黑白電影，好像只限周五周六才放映。



枱椅簡潔實用，燈光設計也頗為用心。

餐飲方面，秉承老闆Jimmy的個人歷史與喜好，是走澳洲菜路線，澳洲既受到英美菜式影響，同時有來自歐洲和亞洲移民的飲食風尚，以至食品都是多元化風格，你想像到的都能找到，加上台灣本土的色香味，結集成Woolloomooloo+in out West的特色。



餐單的設計充滿塗鴉風格，與附近電影街的環境互相呼應。

我必定會點炸雞翼和炸魚薯條，一來這些基本食品比較不容易出錯，二來適合配襯啤酒和白酒，三來該店的炸魚薯條真的做得很好，炸得乾身而不油膩，魚肉也頗為鮮味，薯條亦味道香濃，一邊享用一邊看電影一邊跟朋友閒聊，是很不錯。



沐露炸雞翅，炸出來色澤有點太深，但味道很好，外皮香脆內裏Juicy。



沐露經典炸魚薯條，做得很好，炸魚不油膩亦很鮮味，薯條像是採用動物脂肪炸過凸顯香味。

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