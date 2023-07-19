日本城推「一按即日取」計劃！零售業加入直播不只是帶貨，有7大優點！

「購物直播」（shoppable livestreaming）在世界各地吸引不少大型零售商戶採用，「電商教室」這一課就為大家介紹日本城，這家港人熟悉的零售連鎖店，近年積極整合電子平台和龐大零售網絡的實體店，我們將會在未來兩篇文章中，詳細剖析零售業為何加入直播功能，發掘直播不只是帶貨的各種優點。

日本城集團於1991年成立，是香港、新加坡及澳門最大的家品零售連鎖商，目前在香港有280家分店，連同新加坡、澳門、馬來西亞東部、柬埔寨及澳洲合共384間店舖組成的完善零售網絡，以日本城「JHC」、日本の家「JapanHome」、「123byELLA」、多來買 「$MART」、生活提案「City Life」及日記士多「Day Day Store」等著名品牌，以及日本城網購「JHCeshop」和易購點「Easy Buy」 的線上平台提供家居、潮流、個人護理、食品及家庭快速消費品。

以實體店著稱的日本城，客戶都很容易在住所附近找到一家分店，不過經過疫情，日本城希望透過轉型成為全渠道零售連鎖便利綜合店「GMS」，為客戶帶來「一站式」的購物體驗，並利用廣泛的零售網絡，重塑實體店的消費產品組合，為客戶帶來便利並增加客流量。

通過持續整合電子平台和實體店之間的庫存記錄，日本城為客戶創造無縫的線上線下購物體驗，及建立強大的「點擊取貨」模式，今個夏天更計劃推出「一按即日取」的計劃，讓客戶在電子平台上購物，然後在數小時內到商店取貨。



（圖片由作者提供）

擁有龐大連鎖店舖的零售商戶，近年積極發展網上生意，早前主打香港情懷，售賣迷你玩具車起家的微影，都是透過直播將品牌帶到線上世界，透過自己網站收集客戶的數據和分析購物意向。零售品牌為何要用直播呢？

1. 直播主與消費者互動

直播期間，主持人邀請觀眾「隨時提問」，問任何關於商品的問題都可以，若商戶是一家時裝店，主持人便可以透過觀眾的提問，回答關於產品的資料、設計理念，以至產品如何配合商戶的品牌。互動形式可以是投票、提問以及評語等。這些互動可以大大減少退貨率以及提升商戶對需求預測的精準度。

2. 建立社群

透過直播，零售商戶可以在直播中邀請觀眾夥同朋友一齊觀看，二人同行便有優惠；又或在直播中只向會員提供優惠，從而建立社群 / 會員制。會員制除了有助提升每張訂單均價35% 外，亦增加再次訂購百分率至22%。

3. 為VIP 客戶提供獨家購物經驗

在直播中為VIP 客戶增加額外內容、提供獨家在線購物經驗例如演唱會、大師級教授班以及個人培訓； 在新產品提出前透過直播向VIP 客戶提供預售優惠，這些都直接讓轉換率提升 10倍和購買率34%。

4. 教育消費者

直播的好處，就是讓直播主可以即場介紹產品或時裝背後的故事，如風筒產品使用前和使用後來一個直接比較；又或者是食肆可以介紹食材從農場到餐桌的過程； 酒舖和咖啡店教授不同嘗味和配搭等；甚至品牌可以詳細介紹環保對應策略，讓消費者知道商戶履行ESG（環境、社會及管治）責任。

5. 詳細闡釋產品內容及資料

以往商戶要推出新產品，往往要用很多文字解說新產品功能，直播就可以減省累贅的文字，就算運作複雜的產品，都可以透過短片 / 直播精簡地介紹不同功能；直播同時地可以以不同教育內容來針對不同消費者，令產品設計理念更精準地傳達到合適的消費群。

6. 產品初體驗

產品開箱是直播特色之一，直播主將產品從包裝箱中拿出，一步步展現在消費者面前，如同消費者在家打開剛送到的商品一樣；直播主下一步就是進行商品試用，其中美容產品如化妝品等就是最佳試用產品之一。資訊和內容豐富的產品初體驗短片，往往有助提升每張訂單均價35%及點擊率150%。

7. 拍賣

藝術品、複刻古著，又或限量版，其實都可以採用直播模式向消費者展示產品的特性，因為直播可以讓畫家、設計師仔細介紹創作背後理念，觀眾可以隨即作出互動，由於這些產品針對消費群相當獨特，所以直播期間產品的點擊率都會很高，提升幅度達150%，平均觀看時間更高達2.1倍。

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