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19/07/2023

DSE放榜2023｜盤點15位藝人公開試成績！考得差唔代表一切！應屆考生炎明熹想讀邊科？超多港姐都係高材生！邊3位女神係狀元？

#打工仔 #DSE #中學文憑試 #放榜 #公開試 #成績 #高材生 #明星 #藝人 #分數
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Text: Sammy Leung

　　2023年DSE（中學文憑試）在今日（19日）放榜，公開試成績好固然開心，但未如理想的同學仔先不用太灰心，因為路真的有很多條。不少藝人都曾經考過公開試，有些人是高材生，都有些明星成績沒有太好，而這份公開試成績表，根本沒有影響他們在不同行業的發展。

 

　　今年DSE最令人關注的藝人一定是炎明熹（Gigi），Gigi是應屆DSE考生，不過根據有報道指Gigi因為不在香港，所以未有回到學校領取DSE成績單。而Gigi曾經在訪問中提到，自己希望可以在大學中主修音樂及時裝設計，而她最想在香港理工大學入讀時裝或者報讀演藝學院。不知道她成績如何呢？

 

圖片來源：IG@yiminghay

 

　　說到藝人公開試成績，原來好多港姐都是高材生，不過很多出色的藝人當年都未必考得好，大家只要在自己喜歡的事情上努力，一定會有一日有成就的。一齊看看15位藝人的公開試分數，到底大家當年考成怎樣？

 

藝人公開試成績│1. 陳曉華：DSE 27分

 

　　2018年香港小姐冠軍陳曉華在DSE上考獲27分，更以這個成績入讀香港中文大學醫學院那打素護理學院。

 

圖片來源：IG@herachann

 

藝人公開試成績│2. 馮盈盈：DSE 28分

 

　　2016年香港小姐冠軍馮盈盈是首屆DSE考生，當年她以最佳五科28分的成績入讀香港大學食物及營養學系。

 

圖片來源：IG@ crystalfyy

 

藝人公開試成績│3.黄秋生：會考 5分

 

　　影帝黄秋生當年會考5分，之後入讀演藝學院戲劇學院演藝文憑。

 

圖片來源：黃秋生 Anthony Perry FB

 

藝人公開試成績│4. 黃子華：會考12分

 

　　子華神黃子華當年會考以7個D的成績，共12分，最後到加拿大升學。

 

圖片來源：黃子華 - 子華本部FB

 

藝人公開試成績│5. 容祖兒：會考9分

 

　　樂壇天后容祖兒當年會考9分，後來她修讀旅遊相關課程，而在1999年她正式出道，同年推出首張EP《未知》。

 

圖片來源：IG@ yungchoyee

 

藝人公開試成績│6. 陳慧琳：會考4分

 

　　陳慧琳Kelly當年會考4分，後來到日本讀高中，最後獲校長推薦到美國紐約帕森設計學院修讀圖像設計學學士課程。

 

圖片來源：IG@ kellychenwailam

 

下一頁：更多藝人公開試成績！

 

 

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