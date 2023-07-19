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19/07/2023

開運指南 | 好運的人有甚麼特質？從星座了解個人才能、弱點，有利事業如魚得水

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　看過各式各樣的星盤，接觸過不同行業的人，有些人在事業上一直進步，有所提升，亦有些人一直兜兜轉轉，甚至懷才不遇。其實那些在事業上「好運」的人，到底有麼特質今次綜合了這些人的「好運」本質，跟大家來一個開運指南。

 

了解自己的潛能和挑戰

 

　　在本欄中，我常常提到要「走對路」，意思就是要按著自己的性格、能力去找合適的工作。正如一條魚在水中，是真正的「如魚得水」，但將一條魚放在陸地上，就會奄奄一息。

 

　　所以第一步，就是要了解自己的性格、才能。例如金牛座適合安定的工作，雙子座則要多變化才覺有趣味，巨蟹座要發揮他的同理心、敏感度。有些人安於做打工仔，有些人則是創業的人才。

 

　　除了自己的才能，還要了解自己的弱點，例如人馬座老是粗心大意，不能做一些要求仔細度的工作山羊座做事有板有眼，但難以做一些創意型的工作。

 

　　了解到自己的優缺點後，在求職擇業時，最好就是避重就輕，選一些工作、崗位是符合自己的性格，讓才能有最好的發揮。另一方面，對於自己的弱點，就要多加鍛鍊，例如雙魚座要加強自己的專注度、天秤座要加強自己的決斷力。

 

搞好人際關係

 

　　對於不少人來說，工作本質並不難應付，最困難、最讓人煩惱的，就是職場中的人際關係。遇過一些客人，想離職的原因，就是跟身邊的同事合不來，甚至被人講是非，難以忍受有些更遇上處處針對自己的上司，每日返工就像行刑一樣。

 

《未生》劇照

 

　　要搞好人際關係，就要先了解自己的人際模式，會不會說話不經大腦，容易惹來討厭或自己態度惡劣，別人才會排擠你抑或人際手腕不夠圓滑，總是得罪別人

 

　　這些都可以通過對自己的星座、星盤的認識，作一個透徹的了解。例如處女座說話刻薄、山羊座總是板起臉孔、巨蟹座一鬧情緒就黑臉視人。正視自己的人際問題，作出改善，才能搞好人際關係。

 

　　再進一步，最好就是了解同事、上司、合作伴的星座，學習跟不同的人相處，例如對著獅子座上司就要給足面子，對於水瓶同事就要尊重別人的個人空間。懂得身邊人的個性，人際關係自然就不是問題，甚至別人可以為你帶來更多的機會。

 

流年運勢

 

　　在事業上成功的人，總是在適當時候做適當的事，知所進退。例如如果知道那一年事業運特別強勢，就努力的爭取表現，或把握時機找一份更好的工作。又或有些人真的很想轉工，但明知該年運勢不，只能默默地低調工作，那就不勉強，先把本來的工作做好，再等待更好的時機找工作。這些都是了解自己的流年運勢，等待東風，自然時來運到。

 

　　這個專欄寫了四年多，也是時候退下來，在此給大家這個開運指南，也祝各讀者事業得心應手。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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