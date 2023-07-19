DSE放榜2023 | JUPAS改選注意！各大學不同學科畢業生年薪一覽！榜首與第二位年薪差$15萬！睇埋十大搶手科目

中學文憑試DSE今日放榜了！各位考生滿意自己的成績嗎？家長們是否在陪伴子女計劃升學之路？雖然成績已成定局，但大家不用太擔心，明天起至7月22日可以到JUPAS修改課程選擇，一定要好好把握機會，揀選自己心儀及有把握的科目！相信科目的受歡迎程度、前（錢）途都會是大家考慮因素之一，究竟現時最吃香的是甚麼科目？有哪些科目畢業後可賺接近$50萬元年薪？

醫療相關科目最賺錢！年薪拋離第二行業15萬元！

每年當狀元接受訪問，都會聽到他們大多數想讀醫科，究竟行醫除了是一份專業且有意義的工作外，薪酬待遇又如何？根據大學教資會2020／2021年度《按修課程度及主要學科類別劃分的已全職工作的教資會資助的全日制課程畢業生的平均年薪》報告，醫科、牙科和護理科的年薪高達$48.7萬元，而且每年都有所增長，5年間由2016／2017年度的$42.7萬元增加了$5萬元，一直以來都可說是最搵錢行業！不要以為醫療科目一定是「神科」，收分十分高，根據2022年的收分分數，都會大學的護理學精神科（JSSU50）Lower Quatile分數只是5科16分，換言之只要你有興趣，16分也有機會直接入讀護理相關科目！不過醫療科目很多都有學科要求，例如要求中學修讀生物、化學等科目，因此選擇時也要看清楚，不要浪費機會！

（圖片來源：晴報）

而第2位的是教育科，在香港，很多大學都有教育文憑學位，例如中文大學、香港大學及教育大學，大家只要揀選相關課程，如中文教育、數學教育等，就能在大學中考獲教育文憑，5年就能成為一位教師！而教育科的薪酬亦不差，平均年薪有$33.3萬元，平均月薪$27,750，雖然被醫療科目大幅拋離約$15萬元年薪，但月薪仍然比2023年首季港人每月收入中位數的$2萬元高，依然是一份不錯的職業！而且教育科收分範圍十分廣，不同院校的收分都不一，惟幾間都對你所選取的科目有所要求，例如選擇香港教育大學的中文教育時，你的中文DSE成績必須有5或以上方被考慮。

JUPAS 2022 大學收分參考：www.jupas.edu.hk/f/page/3667/af_2022_JUPAS.pdf

2020／2021年度已全職工作的教資會資助的全日制課程畢業生的平均年薪：

1. 醫科、牙科和護理科：$48.7萬元

2. 教育科：$33.3萬元

3. 理學科：$25.7萬元

4. 商科和管理科：$25.6萬元

5. 社會科學科：$24.6萬元

6. 工程科和科技科：$24.5萬元

7. 文科和人文科學科：$23.6萬元

（資料來源：大學教資會《按修課程度及主要學科類別劃分的已全職工作的教資會資助的全日制課程畢業生的平均年薪》報告）

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