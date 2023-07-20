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20/07/2023

AI韓系證件相IG大流行！上傳自拍最快10分鐘生成不同造型美照！邊個App有AI濾鏡功能？

#生成式AI #AI #演算法 #Snow #相機App #AI Profile #證件相
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Text: Louise Yuen

　　生成式 AI 可說是今年一大熱門關鍵字，自 ChatGPT 推出之後，AI 演算法就由吟詩作對、寫程式，演化成可將文字轉化圖片、影片、歌曲，甚至直接生成搜尋器答案的實用工具，逐步融入大家的日常生活。要活用這些生成式 AI，可能還需時間慢慢摸索，韓國 Snow 相機 App 近期推出的「AI Profile」濾鏡，讓大家輕鬆快捷地自創 AI 證件相，成品看起來大家的顏值媲美韓星，難怪在網上爆紅。

 

 
 
 
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　　韓國 Snow 拍照 App 的美顏功能向來受歡迎，最近推出「AI Profile」更登上蘋果 app store 相片與影片類的熱門排行榜第 4 名，人氣爆登！用法簡單，只需上傳 10 至 30 張自拍照片，由 AI 分析照片數據，約 10 分鐘 便能生成出 30 張不同造型的超美證件相，最抵讚是成品保留到五官特色之餘，又帶 studio 拍攝的高質韓系照片感覺。不過目前這功能需要收費，10 分鐘內取相約 $38，否則亦可選 $20 於 24 小時內完成製作 AI 證件相。

 

 

 

 

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