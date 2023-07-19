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19/07/2023

大阪美食｜ 道頓堀邊走邊吃6選：超搶手蟹肉饅頭 / 24小時窩夫店 / 芝士拉絲打卡麵包

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  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

大阪美食｜1. 蟹道楽道頓堀本店：超人氣蟹肉鰻頭

 

　　道頓堀的地標，除了固力果人廣告牌之外，應該是蟹道樂的巨型立體蟹模型。不少遊客都會去蟹道樂食蟹宴，但原來由去年年初開始，門外的小食攤檔開始賣「かにまん（蟹饅頭）」，一推出便大受歡迎！鬆軟的皮包著蟹肉及蟹膏，熱辣辣香噴噴，令人無法抗拒！每日11am開始賣，售完即止！另外，去年年底還新出「かにアイス（蟹肉雪糕）」，雲呢拿雪糕入面有大量蟹肉，值得一試！

 


Jarvis周奕瑋早前於節目《周遊關西》中，都有介紹過這個蟹饅頭。（圖片來源：FB@周奕瑋 Jarvis Chow）

 


每個蟹饅頭（500円）內，都有滿滿的蟹肉及蟹膏，見到都流口水。（圖片來源：IG@naoki.okkyan）

 


蟹肉雪糕（500円），最啱便是買來跟蟹道樂的招牌打卡。（圖片來源：IG@naoki.okkyan）

 


加入海鹽的雲呢拿雪糕入面，有很多蟹肉，吃過的人表示稱不上極美味，但算是不錯。（圖片來源：IG@naoki.okkyan）

 

蟹道楽道頓堀本店
地址：大阪市中央区道頓堀1-6-18
營業時間：11am-10pm
網址：https://douraku.co.jp/
交通：地下鐵/JR「難波駅」步行約5分鐘

 

下一頁︰24小時營業窩夫店

 

 

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