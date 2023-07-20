逾9成人曾做義工 月均服務逾12小時 估算等值經濟產出2106億元 GPD7.45%

【晴報專訊】不少人利用公餘時間做義工，義務工作發展局（AVS）調查顯示，逾9成受訪者過去5年曾參與義工服務，每月平均服務時數逾12小時。AVS估算港人做義工的等值經濟產出可達2,106億元，約為去年本地GPD的7.45%。有資深義工指，做義工可接觸不同範疇，與工作相得益彰，令生命更充實。

有調查指，近半受訪者喜歡結伴做義工，參與主因是幫人及有意義等。

AVS上月委託恒生大學市場學系進行調查，成功訪問逾661名市民，當中逾9成曾在過去5年做義工，而過去1年曾做義工者則近76%；每月平均服務時數約12.84小時，逾8成人參與機構或團體組織的義工服務。AVS估算，港人做義工的等值經濟產出達2,106億元，約為去年本地GPD的7.45%，高於全球義工GDP的2.4%。

資深義工：與工作相輔相成

此外，近半受訪者喜歡結伴做義工，參與服務主因是幫人（17.6%）、有意義（16.6%）及善用公餘閒暇時間（10.4%）。至於限制做義工的原因，近3成人指因缺乏時間，另有15%認為不易找到合適的義工、14.3%稱缺乏適合技能。

義工劉鳳儀（左）參與義工逾15年，旁為另一義工蔡卓欣。

剛退休的劉鳳儀參與義工服務逾15年，最難忘是疫情期間，恒常活動近乎停擺，幸與服務機構商討後，透過Zoom繼續為SEN學童提供創意音樂遊戲。去年曾獲「香港義工獎」個人獎的她認為，義工可接觸更多人和事，與工作相輔相成，並可令生命更充實。

另一義工蔡卓欣，將於暑假後升讀中6，約4年前經學校接觸義工服務，曾參加AVS的「4C青年義工領袖計劃」，策劃義工活動。她說做義工的經歷，令她變得更有耐心、善於聆聽及溝通，並找到未來職涯方向，冀日後參與更多兒童發展相關工作。



