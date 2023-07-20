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20/07/2023

呂爵安推出E先生系列新歌 Edan開Live宣傳變勸交

#​Edan #呂爵安 #E先生愛人執照 #孖煙囱
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　　【晴報專訊】繼《E先生連環不幸事件》後，呂爵安（Edan）再次推出E式情歌《E先生愛人執照》，由Edward Chan監製、徐浩和Edan作曲及黃偉文填詞。Edan透露是黃偉文提議每年推出一首「E先生」作品，將它成為一個系列。歌名原來甚有意思，Edan說︰「揸車要考牌，為人父母都要考牌，其實愛情都係，因為每段愛情喺溝通、相處、磨合都好唔同，累積落嚟，令自己成為更好嘅人。」

 

穿上劍道服的Edan，帥氣登場。

 

　　呂爵安新歌《E先生愛人執照》MV如連續劇般，延續「E先生」的愛情故事，今次Edan在大學參加劍道學會而認識了一名女生，因為練習產生了感情，汲取了之前的教訓，這次他決定要主動追求女方。Edan為了拍攝MV而特意去學劍道，「只係練咗一日就掌握到基本動作，作為MIRROR成員，跳咗幾年舞體能都進步咗。」

 

公開秘密孖煙囱

 

　　為了宣傳新歌，前晚Edan開直播，被粉絲留言取笑房間凌亂，更發現床上有一條孖煙囱，向來零偶包的Edan毫不介意，更拿起格子孖煙囱在鏡頭前搖晃。除了分享拍攝MV趣事，Edan主動提到邀請爵屎（Edan粉絲）參與拍攝，因而令部分爵屎不滿沒有公開招募。Edan勸大家要心平氣和，「啱啱喺TG群組睇到大家有啲情緒，以我所知係聯絡fans club admin去安排呢件事，fans club方面有問過可唔可以公開招募，但係製作組怕拍攝詳情被公開，為免節外生枝，就簡單處理咗。」Edan希望大家明白團隊的難處，請把重點放在歌曲及MV上。

 

Edan首次在雨中拍攝，從後攬實MV女主角，十分浪漫。

 

Edan不介意公開自己的孖煙囱，被網民取笑款式老套。（IG截圖）

轉載自: 晴報

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