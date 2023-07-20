  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

20/07/2023

農業工業化

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　繼宣布不再延續黑海糧食出口協議後，俄羅斯即對烏克蘭位於黑海的重要貿易港敖德薩(Odesa)發動導彈攻擊，破壞了港口的基礎設施。全球糧荒再響警號，估計將有數以億計民眾瀕臨飢餓。一個國家的經濟發展須看GDP，但若老百姓的溫飽問題未得到解決，空談GDP都是嘥氣。疫情以來，中國在溫「飽」這問題上，做了份怎樣的答卷？

 

 

　　為甚麼要鎖定中國在「疫情以來」回應溫飽問題上的表現？那就須從2020年11月，中國宣布800多個貧困縣全部脫貧說起，那是歷史上首次讓中國所有人都能溫飽，而2020年正是新冠病毒在內地肆虐期間。

 

　　中國的「溫飽」問題就是中國人穿衣和吃飯的問題。目前中國糧食的自給率雖達70%，但今時俄烏戰爭再導致全球糧食危機，中國更需要在這個千百年來的問題上，提出更多富創意的解決方案，才可一石二鳥：既讓民眾繼續吃得「飽」，同時讓GDP也有進帳。

 

提升農業增加值

 

　　中國的工業增加值(約佔中國GDP三成)近年一直高踞世界首位(表)。據國家統計局的數據顯示，4月份全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，較預期增10.9%為低，雖比3月份升1.7%，但按月則下降了0.47%；5月份規模以上工業增加值按年增長3.5%，符合預期，按月也增長了0.63%；6月則按年增長了4.4%（圖）。

 

 

 

　　這些數據一兩個月份的高低起跌，原本也不影響中國工業增加值的整體趨勢，但有些分析員卻總覺得工業增加值的數據低了，甚或較預期低了，對國家經濟來說，都是「大件事」。筆者則想，如果國家農業在GDP的增加值得以迅速提高，尤其是在應對全球糧荒的前提下，更顯得極其重要。

 

　　自20世紀第三次工業革命以後，各國經濟重點進一步放在工業製造的領域上，反而忘了人有逾2萬年「以農穩糧」的歷史。全球工業化以後，農業和農民的地位被大大貶低，但在中國傳統觀念裏，「農」還在工、商之上。今時中國有8億農民，如能將超過人口一半的農民變成可以有GDP價值和生產力的人，是國家經濟的一大挑戰。

 

改善土質3例子

 

　　中國有18萬億畝農地，這18萬億畝是國家農業的紅線，即不可以改變其農業用途，不可逾越的底線；另有15萬億畝沙漠化的鹽鹼地，那是乾旱、缺水，不適宜種植的土地。千百年來，中國普遍農民仍是那麼窮，主因是可供耕作的農地少，農民獲分配到的耕地也不多，如果能完全利用這些鹽鹼地，可供種植的農地便得以增逾八成(83.3%)。幾十年來，中國的農業學科研人員，一直埋頭苦幹於此，以下是其中3個例子：

 

　　一、中國首創「無水種植」技術，成為沙漠剋星，令到2萬畝沙漠變成綠洲。當技術甫公開，中東國家驚為天人，紛紛搶購技術；

 

　　二、中國科學家發現「吃鹽植物」，在鹽鹼地遍植這類植物便可短期內改良土壤，而改良1,000畝鹽鹼地土質，成本只3萬元(人民幣．下同)，每畝成本僅30元！新疆有10億畝鹽鹼地，或可望從此改善土質，可供種植；

 

　　三、農民種植1萬畝櫻桃樹，以櫻桃樹防土地沙漠化，從而成功脫貧。由於櫻桃樹有「治沙」的特性，令到沙漠倒退500公里，每年可令農民增加收入5000萬元！

 

端穩飯碗在己手

 

　　以上只是中國的農業科研人員眾多研究成果的其中3個，如果國家能廣泛推廣這些技術和經驗，便可善用那15萬億畝的土地，糧食產量便得以提升，亦可使到農民成為「有GDP價值」的人。所謂「有GDP價值」，不是農民自耕自食，個人自給自足的生產與生活模式，而是配合善用土地，配合創新技術，使產量達到可市場化，增加農業產出的經濟活動。就正如自己洗衣服不會有助GDP增長，但把髒衣服交洗衣店代勞就有助GDP的道理一樣。

 

　　先進國家如美國，初以工業化驅動經濟增長，現更以債務驅動經濟；近年先進國家的經濟引擎又標榜創科。筆者認為，AI更大機會令更多人失業，對GDP的裨益有待觀察。而俄烏戰爭引發的糧食危機，正好讓我們回歸基本：我們可以沒有手機、沒有汽車，但不可以沒有蕃薯，惟有把飯碗穩端在自己手，才不會受別國控制。美國前國務卿基辛格曾說，控制糧食，便可控制世界。中國在糧食上不想被人控制，農業就必須進行工業化、科技化。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk