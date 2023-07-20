【比比星期四】人民幣走高港股有望向上走？| 金沙Q2成績表出爐 市場唔收貨？| 舜宇曾逆市瀉15%

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

中國人民銀行及國家外滙局宣布，即日起上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.5，離岸人民幣(RMB)日內升幅一度擴大至逾500點，人民幣漸趨穩定，或成支撐大市反彈因素？金沙(01928)第二季淨收入、經調整利潤虧轉盈，有大行更上調其目標價，惟今早股價仍然向下，反映業績有隱憂？另外，不論到訪澳門旅客人次抑或賭收數字均遇瓶頸？濠賭股仍可留意嗎？舜宇(02382)發盈警，預計上半年純利大減65%-70%，手機鏡頭及手機攝影模組出貨量按年下跌，市場大失所望，拖累今早股價曾急瀉15%，低見66.3元，創逾8個月低。業績何時才能走出低谷？

影片網址：https://youtube.com/live/7jR9-2C66h0

►把時間軸拉到00:23開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8