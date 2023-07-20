出賣年齡系列！童年回憶零食「士多啤梨山」、朱古力橡皮糖、山楂餅變身蛋糕！像真度極高，gathering打卡必選！

大家小時候最喜歡的零食是甚麼？山楂餅？熊仔餅？還是士多啤梨山朱古力？最近當文歷餅店BY DOMINIQUE ANSEL推出「經典童年回憶」 系列，將各種兒時回憶零食變成巨大版兼製作成蛋糕，與零食原本模樣像真度極高！大班Friend gathering開心share兼打卡最啱！

當文歷餅店BY DOMINIQUE ANSEL去年曾推出「經典童年回憶」系列，反應十分熱烈，今個夏天再加推兩款新蛋糕，分別是士多啤梨山及香印提子啫喱豆，兩款蛋糕完美還原小朋友最愛吃的明治巧克力！

1. 士多啤梨山：香甜士多啤梨口味＋朱古力海綿蛋糕！

朱古力士多啤梨山同零食朱古力像真度近100%！以士多啤梨、士多啤梨果醬、士多啤梨及朱古力海綿蛋糕，搭配濃郁的雲呢拿馬斯卡彭忌廉製作，不失原有的士多啤梨香味之餘，還吃到軟軟香甜蛋糕，加上粉紅色為主的外表，完全滿足少女心！

士多啤梨山（$68）

（圖片來源：當文歷餅店 BY DOMINIQUE ANSEL）

2. 香印提子啫喱豆：椰子斑蘭蛋糕＋香印提子啫喱

與朱古力啫喱豆零食一樣，外層都是黑朱古力，餅店特意採用66%黑朱古力，甜度恰好！加上內裏載滿自家製椰子慕絲、鬆脆的椰子脆片和斑蘭海綿蛋糕，味道層次豐富，更帶點東南亞風味；頂層則1放上晶瑩剔透的香印提子啫喱，還原回憶味道。

香印提子啫喱豆（$68）

（圖片來源：當文歷餅店 BY DOMINIQUE ANSEL）

除了士多啤梨山及香印提子啫喱豆外，同場有推出一陣子的「小熊餅」、口感輕盈的「山楂餅」梳乎厘芝士蛋糕及焦糖咖啡奶茶口味的「當仔杯麵」，打卡最靚必數「山楂餅」，除了睇得，更是用上酸甜的山楂紅桑子慕絲，配以口感輕盈的日式梳乎厘芝士蛋糕及清甜的荔枝啫喱，味道十分清新！而小熊餅則以味道誘人的榛子慕絲，結合榛子味海綿蛋糕以及軟心牛奶朱古力醬製成，朱古力控一定不能錯過！至於當仔杯麵本身是種鹹食，要變成甜品就要轉轉口味，底層是焦糖卜卜米及焦糖海綿蛋糕，中間則是醇厚的自家制冷萃咖啡啫喱，再以香濃軟滑的奶茶慕絲層層包裹餡料，最適合香港人口味，不只外表懷舊，味道還有茶餐廳的感覺！幾種不同口味任君選擇，一同重溫童年回憶，齊齊打卡！原個大蛋糕及5件裝細蛋糕都可以到網店預訂喇！

「經典童年回憶」蛋糕系列—5件裝（$312）

小熊餅（$68）

山楂餅（$68）

當仔杯麵（$68）

（圖片來源：當文歷餅店 BY DOMINIQUE ANSEL）

當文歷餅店BY DOMINIQUE ANSEL：https://dangwenli.com/

當文歷餅店 by Dominique Ansel 店舖資料

尖沙咀海港城店

地址：尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G63A號舖

電話：2613 8618

營業時間：星期一至四：中午12時至晚上8時；星期五至日及公眾假期：中午12時至晚上9時

（另設金鐘太古、中環ifc及中環H Queen’s分店）