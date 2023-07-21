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21/07/2023

我的投資組合（一）：投資組合的主要考慮因素

#投資
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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　上一篇提到，由於我逐步參與碎股買賣，並頻繁出席股東會，從中認識了不少人，亦令我逐步改變了自己原來的投資方法，並重新制訂投資組合。至於我是如何重組投資組合，我想先和大家分享我的投資原則，然後再介紹如何分配投資。


(1)    專注產生現金流的投資：
　　由於我已達到財務自由，所以非常專注於能產生現金流的投資，例如高息股，以應付日常開支，例如租金。也因為過去多年的低息環境，亦可方便套取當中物業按揭當中息差，這就能用少於貸款本金的資產，來償還每月的還款。但由於近一兩年利息高企，則需要承受股價下跌的苦楚，但問題是現金流穩定。

(2)    購買派發禮物的股票：
　　股東會帶來不少獲得禮物機會，所以也會不斷購入獲得禮物的股份，就算股價多高，也會出手購入少量，但原則在於投入的資本及獲得的利潤關係。

(3)    伺機購買大折讓股份：
　　在購入大量股份的過程之中，也發現香港有些嚴重折讓非作風不佳的股份，只是因為有種種因素，例如周期、家族保守等原則導致一時間嚴重低估。若果有一定機會，也會投入資金，博取較大的機會利潤。

(4)    保留一定資金：
　　在持有這麼多的股份之下，所以不停會遇上供股及分拆，所以也需要保留資金，進行認購股份的用途，除了可以獲利之外，也可以獲得碎股，參加各種公司行動。由於以上各項的資金需求，加上日常生活也需要現金支持，所以也會傾向保留一些現金，不過由於我的組合已成型，基本上股息收入不絕，也可以作為現金的替補，所以現金水平不會太高。

(5)    建立投機股份組合：
　　由於逐步購入大量的股份，發現若果投資小量資金，建立一個垃圾股組合，在少部份股份股價急升幾倍之下，其餘股份可能變成無成本，甚至可以從中獲利，餘下的股份方便參加更多的股東會。

(6)    購買碎股亦要考慮公司質素：
　　部份不停合併及供股，甚至管理層作風不佳，又或是有一些有嚴重顧慮公司，則盡量不會購買，會考慮和其他有股份的「碎股同行」合作，取得其委任以參加股東會。

(7)    留「種」好辦事：
　　有一些專業碎股黨稱，碎股被稱為「種」，有「種」就能有各式各樣機會，所以會傾向留下少量碎股。

(8)    購入小量股份作特殊用途：
　　有時因為純粹對公司好奇，或者對研究同類股份有幫助，我亦會購入極小量公司股份，當然亦令我可以出席股東會。

　　以上就是我對個人投資組合構成的一些理解，下一篇，我就會說說自己的投資組合如何構成。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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