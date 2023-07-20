又有平機票！東瀛遊x國泰推福岡、法蘭克福買一送一機票！連寄艙行李、2晚住宿！最平人均$3,000有找！即睇搶飛詳情

機票優惠一浪接一浪！香港國際機場推出「飛遇世界鉅賞」活動，今次東瀛遊會聯乘國泰航空推出福岡及法蘭克福買一送一機票，再連2晚酒店住宿，由今個月起至明年1月，橫跨暑假及聖誕節等長假期，選好日子就隨時可以最抵價錢出發！

雙人福岡連2晚住宿每人$3000有找！包2件寄艙行李超抵

之前的機票優惠主要集中於一些熱門的旅遊地點，大阪、東京、台北、泰國等已經飛了數轉，今次東瀛遊與國泰航空聯乘，由即日起至8月16日推出福岡及法蘭克福機票買一送一優惠，第2位同行者只須付上機票稅項，未去過的朋友可以考慮一下！

（圖片來源：東瀛遊Facebook）

機票優惠十分著數，福岡自由行套票買一送一之餘，還包2晚酒店住宿，以及2件23kg的寄艙行李，都只需$5,988起，最平平均每人$3,000有找，而且出發日期有接近半年之久，由即日起至明年1月18日任你揀，最多可逗留7晚，快點請大假跟親朋好友齊齊飛！

（圖片來源：Unsplash）

而法蘭克福的套票同樣包2晚酒店住宿及2件23kg的寄艙行李，而出發日期比福岡更長，由即日起至明年4月18日都可以隨意飛，價錢只需$9,998起2位，即是每人最平不用$5,000就可以飛歐洲，而且可以逗留最多1個月，想來個長途旅行，不妨快手搶機票！

（圖片來源：Unsplash）

「飛遇世界鉅賞」活動

1. 福岡

優惠：買一送一、包2晚酒店住宿及2件23kg寄艙行李

價錢：$5,998起

福岡機票停留有效期：2至7晚

出發日期：即日起至2024年1月18日

2. 法蘭克福

優惠：買一送一、包2晚酒店住宿及2件23kg寄艙行李

價錢：$9,998起

法蘭克福機票停留有效期：2晚至1個月

出發日期：即日起至2024年4月18日

東瀛遊網址按此