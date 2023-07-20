  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

20/07/2023

又有平機票！東瀛遊x國泰推福岡、法蘭克福買一送一機票！連寄艙行李、2晚住宿！最平人均$3,000有找！即睇搶飛詳情

#法蘭克福 #0+3 #飛遇世界鉅賞 #搶機票 #福岡 #平機票 #旅行 #寄艙行李 #東瀛遊 #國泰 #旅遊 #機票
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　機票優惠一浪接一浪！香港國際機場推出「飛遇世界鉅賞」活動，今次東瀛遊會聯乘國泰航空推出福岡及法蘭克福買一送一機票，再連2晚酒店住宿，由今個月起至明年1月，橫跨暑假及聖誕節等長假期，選好日子就隨時可以最抵價錢出發！

 

雙人福岡連2晚住宿每人$3000有找！包2件寄艙行李超抵

 

　　之前的機票優惠主要集中於一些熱門的旅遊地點，大阪、東京、台北、泰國等已經飛了數轉，今次東瀛遊與國泰航空聯乘，由即日起至8月16日推出福岡及法蘭克福機票買一送一優惠，第2位同行者只須付上機票稅項，未去過的朋友可以考慮一下！

 

（圖片來源：東瀛遊Facebook）

 

　　機票優惠十分著數，福岡自由行套票買一送一之餘，還包2晚酒店住宿，以及2件23kg的寄艙行李，都只需$5,988起，最平平均每人$3,000有找，而且出發日期有接近半年之久，由即日起至明年1月18日任你揀，最多可逗留7晚，快點請大假跟親朋好友齊齊飛！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　而法蘭克福的套票同樣包2晚酒店住宿及2件23kg的寄艙行李，而出發日期比福岡更長，由即日起至明年4月18日都可以隨意飛，價錢只需$9,998起2位，即是每人最平不用$5,000就可以飛歐洲，而且可以逗留最多1個月，想來個長途旅行，不妨快手搶機票！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

「飛遇世界鉅賞」活動

 

1.    福岡

優惠：買一送一、包2晚酒店住宿及2件23kg寄艙行李

價錢：$5,998起

福岡機票停留有效期：2至7晚

出發日期：即日起至2024年1月18日

 

2.    法蘭克福

優惠：買一送一、包2晚酒店住宿及2件23kg寄艙行李

價錢：$9,998起

法蘭克福機票停留有效期：2晚至1個月

出發日期：即日起至2024年4月18日

 

東瀛遊網址按此

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#法蘭克福 #0+3 #飛遇世界鉅賞 #搶機票 #福岡 #平機票 #旅行 #寄艙行李 #東瀛遊 #國泰 #旅遊 #機票

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk