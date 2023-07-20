放暑假去玩！九巴推學生優惠！兩星期指定過海路線半價！港鐵8.19加推一天半價日，搭去羅湖落馬洲都得！即睇優惠詳情

放暑假喇！各位學生哥終於完成一整個學年，家長及學生們一定想周圍玩！九巴近日宣布推出學生乘搭過海路線半價！而港鐵早前推出4個感謝日仍未用盡回饋金額，故於8月加推多1天半價優惠！即睇兩大交通優惠詳情！

暑假交通優惠 ︳ 1. 九巴：學生搭30條指定過海路線半價！去書展啱晒！

繼小童免費乘車日「夏日賞童遊」活動大受歡迎後，今次所有學生哥都有份享優惠！由即日起至8月1日，只要合資格持有「學生身份」個人八達通的學生，並全額支付車費，即可享30條過海九巴路線半價優惠，同日乘搭可無限享用這半價優惠，沒有上限！無論屯門、元朗、荃葵、荔枝角、觀塘等地區指定巴士都有半價，趁著有優惠，九龍、新界居住的朋友，便可以過海到會展的書展「打書釘」，或者周圍逛逛，享受假期！

（圖片來源：九巴）

學生乘搭指定過海線享半價優惠

1. 北區

路線：373、673、673A、673P、978、978A、978B

2. 觀塘區

路線：603、603A、603P、603S

3. 大埔、沙田區

路線：900

4. 荃葵、荔枝角區

路線：934、934A、935、936、936A

5. 屯門區

路線：960、960A、960B、960C、960P、960S、960X、961、961P、961S

6. 元朗區

路線：968、968A、968X

暑假交通優惠 ︳ 2. 港鐵：8月加推「感謝日」！半價任搭所有路線

港鐵早前推出了4日「感謝日」，讓大家以半價乘搭所有路線，不過回饋金額尚未用盡，所以港鐵決定於8月19日加推一天半價日，只要使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，包括來往羅湖或落馬洲站，都可享半價！各位家長趁那天可以帶同子女一同出遠門！

（圖片來源：Unsplash）