梁朝偉現身韓國女團MV！10秒鏡頭引網民熱話！重溫5套梁朝偉經典電影

今早在網絡上超多網民在討論梁朝偉，大家知道為甚麼嗎？原來昨日韓國怪物女團New Jeans的最新MV中，竟然出現了一位大家都熟悉的人──梁朝偉，不少韓迷一見到梁朝偉在片中出現，都不敢信相信他竟然會出現在Kpop MV中，而他在片中的白髮造型，更令不少人感到驚喜！

韓國女團New Jeans由5位成員組成，包括Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein，她們一出道就有不少歌曲紅遍全韓，好像是《Hype Boy》、《OMG》、《Super Shy》等，更有不少時尚品牌找她們代言，所以被稱為「怪物新人」。

圖片來源：IG@newjeans_official

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New Jeans昨日推出了「'Cool With You' & 'Get Up' Official MV」，在MV中除了請來《魷魚遊戲》的鄭好娟，更找來影帝梁朝偉助陣。

圖片來源：YouTube@HYBE LABELS

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片中一名男子在馬路對面向鄭好娟揮手，此時鄭好娟突然收起笑容，原來她是看到該名男子身後的梁朝偉，一頭灰白髮色造型的梁朝偉出現後一直看著鄭好娟，而鄭好娟則一臉震驚的表情，吸引到大家想知到底是甚麼一回事。

圖片來源：YouTube@HYBE LABELS

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梁朝偉出現在Kpop MV中，雖然只有大約10秒的鏡頭，但演技已引起不少網民的關注。影帝梁朝偉其實在韓國的人氣一直都相當高，上年曾現身韓國機場，當時都有不少韓國影迷守候；而在釜山電影節更有多名粉絲鼓掌歡呼。

不愛熱鬧的梁朝偉非常低調，近年不時會接一些電影拍攝，在今年的第16屆亞洲電影大獎中，憑《風再起時》獲得最佳男主角；在第80屆威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬，是首名華人演員獲得這項殊榮。

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