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21/07/2023

紅隧周日實施「易通行」凌晨封路 每小時15萬車可過 未必改善擠塞

#紅隧 #易通行 #羅淑佩 #西隧 #東隧 #周國強
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　　【晴報專訊】紅隧後日（23日）起實施「易通行」，當日凌晨約1時起封路，到4時起全線封閉一小時，原有來回各8條行車線未來會減至各4條，而西隧及東隧則會下月實施。運輸署稱，紅隧「易通行」每小時可處理15萬架車輛，料足可應付車流，但未必能改善擠塞情況。針對的士業投訴「司機卡」偵測扣錢出問題，署方稱，已檢查約180部的士，主要涉無按指引安裝；惟業界反指，檢查後情況有輕微改善，惟仍「過10次有1次唔得」。

 

紅隧實施「易通行」後，每小時可處理15萬車次。

 

　　紅隧附近道路當日凌晨1時起逐步封閉，到4時至5時將全線封閉，來回各設8條行車線，未來會減至4條，署方首席運輸主任何均衡稱，易通行日均處理20萬車次，而紅隧每小時可處理15萬架次，是4條最繁忙隧道每小時車流的6.8倍，料足以應付紅隧車流及準確按車種收費，隧道亦已加裝額外鏡頭。

 

羅淑佩預告東隧、西隧下月實施易通行。

 

　　署長羅淑佩稱，日後行紅隧可「直行直過」，料減少切線「爬頭」及提升行車速度，惟坦言擠塞問題或要到實施「不同時段，不同收費」才有改善，提醒司機留意日後行車線或與過往不同，又預告東隧及西隧下月將實施易通行。

 

　　的士業界投訴未能成功偵測「司機卡」。何稱，多涉無按指引安裝，如非直接裝在擋風玻璃或沒有使用插卡座，或與車輛貼及車框太近等，上周在3個政府停車場設檢查點已為182部的士檢查，大部分已即時調整；署方亦已推「易通行商用車司機」應用程式，助司機查看紀錄及繳費。

 

的士司機卡未能偵測 業界：10次仍有1次

 

　　香港的士小巴商總會理事長周國強稱，新App確有助業界核對司機繳費紀錄，減省行政成本，而署方安排檢查司機卡位置後，無法偵測情況由早前每天逾190次，減至逾120次，促署方在油站設檢查點方便司機，惟大部分仍反映「過10次有1次唔得（無法繳費）」，當中尖山隧道佔一半，質疑是感應鏡頭安裝有誤。但他相信，當局已吸收經驗，紅隧後日未必有混亂，「就算偵測唔到，都係之後交番」，不會籲司機轉用其他隧道，因收費有差異。汽總的士司機分會主任杜燊棠擔心，若周一上班日紅隧現混亂，司機要改用東隧，惟因收費不同，跟乘客造成爭拗。

 

轉載自: 晴報

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