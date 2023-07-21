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21/07/2023

想邀ViuTV以外女嘉賓合作 193＠ERROR︰我哋個台多「豬扒」

#MIRROR #Error #Collar #宇宙天團 #ERROR暑期自作業 #全星暑假 #ViuTV #日制COLLAR學院 #MIRROR+
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　　【晴報專訊】男團MIRROR昨日聯同「宇宙天團」ERROR及女團COLLAR大曬冷，出席節目《全星暑假》記者會。ERROR四子透露在節目《ERROR暑期自作業》有不少新嘗試，又表示一度要求跟ViuTV以外的女嘉賓合作，成員郭嘉駿（193）更大言不慚說：「因為我哋個台『豬扒』多過人，除咗COLLAR！」

 

ERROR四子將在團綜大放笑彈。

 

　　MIRROR、ERROR及COLLAR昨日在觀塘apm現身，吸引數百位粉絲撑場。ViuTV由下周開始，每晚播放《全星暑假》系列節目，包括MIRROR團綜《MIRROR+》、COLLAR團綜《全日制COLLAR學院》、ERROR團綜《ERROR暑期自作業》等。ERROR四子預告節目內容，郭嘉駿說：「有位溝女唔叻嘅成員，將我教佢溝女嘅電話內容公開。」吳保錡表示節目中有宿營計劃，並要求邀請ViuTV以外的女嘉賓，193更說︰「因為我哋個台『豬扒』多過人，除咗COLLAR！」令全場爆笑。受訪時，問193可擔心得罪女同事？他搞笑說：「我都係講事實，大家應該認同。（同場的練美娟想衝上台打你？）佢應該係最接受嗰個。」

 

　　鏡仔昨日派楊樂文（Lokman）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）出席，生眼挑針的Ian戴眼鏡現身，他說：「隻眼仲有少少刺痛，可能打完波手多多去摸搞成咁，不過我無睇咗啲唔應該睇嘅嘢！」提到新節目《MIRROR+》，他們大讚Frankie玩遊戲最勁，更封他為「英雄輝」。另外，有網民指《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）與Jeremy一邪一妖可以合作，Jeremy笑說：「當然好，呢類型歌手得一個唔夠，希望有其他歌手一齊玩。」

 

閉關一個月的Ian（右二）戴眼鏡現身。

 

COLLAR撑新歌造型好睇

 

　　同場的COLLAR今天推出新歌《idc》，新歌的暗黑造型前晚曝光，但外間評價好壞參半。成員許軼（Day）力撑造型靚：「我覺得型得嚟有啲性感，每個人都有特色，我仲有兩個流星錘。」隊長沈貞巧（Gao）則說：「一定有人鍾意，有人唔鍾意，但我覺得造型將我嘅個人特徵推到極致，所以好鍾意。」

 

COLLAR在日本拍攝團綜。

 

Day喜歡新歌造型性感有特色。（IG圖片）

 

 

Jer抱住小朋友，流露父愛一面。

轉載自: 晴報

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