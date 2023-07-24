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24/07/2023

戴祖儀努力搣甩傻大姐形象 回歸樂壇誓當唱作才女

#戴祖儀 #青春不要臉 #學是學非 #娛樂大家 #解構心機女 #由他 #自我處理 #留在過往的傷害 #請1日假去旅行
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　　【晴報專訊】入行五年的無綫小花戴祖儀，近年游走綜藝與劇集之間，更在《青春不要臉》擔正女主角，備受力捧，但卻令其初入行的歌手身份逐漸被遺忘。轉眼28歲的祖儀，決定回歸樂壇，並花一年時間進修音樂，不過她最想抹去在綜藝節目中的傻大姐形象，希望以全新的唱作才女面貌見樂迷。

 

 

入行五年的祖儀演出機會多，在音樂上卻未見有代表作。（IG圖片）

 

　　戴祖儀過去主持《學是學非》、《娛樂大家》、《解構心機女》等綜藝節目而廣為人認識。雖然在綜藝及戲劇都發展得不錯，但祖儀最愛還是唱歌，今年決定強勢回歸樂壇，她自言傻大姐形象太入屋，期望讓觀眾看到自己最真實的一面。她說︰「我喺綜藝節目度搞笑，都係為咗帶歡樂畀大家；今次再出歌，最想畀觀眾見到我嘅才華，希望走才女路線。」

 

　　回歸樂壇第一首作品《由他》，由祖儀親自作曲，並為國語版《停留在過往的傷害》填詞，又負責MV策劃及構思，「上次出歌已經係劇集《青春不要臉》嘅插曲《自我處理》，今次呢首歌係講一個女仔喺愛情上當『兵』。我安排去台灣拍MV，特登搵當地人做男、女主角，自己出鏡反而比較少。」祖儀構思這首慘情歌，是受身邊友人經歷啟發，「我有個朋友拍咗拖一段時間，女仔付出咗但無結果，大家步伐唔一致，唔結婚最後就分手。」祖儀也坦言曾有過不對等的愛情關係，自己不斷為對方付出及改變自己，「我個樣似收兵嘅女仔，其實我會為咗一段關係去改變自己，正宗係『鱷魚頭、老襯底』。所以錄《由他》時起晒雞皮，係自己寫嘅歌之中最入心嘅作品。」

 

　　然而，這位宅男女神卻自嘲是宅女一名，祖儀表示︰「大家以為我好易識男仔，往往我呢種人先至最孤獨。（過去有唔少緋聞？）好多都假，不過近年都有啲對象了解中，對方都係圈外人。」她又聲稱拍拖次數不多，絕不是外界所想，「一隻手數得晒，讀大學時我比較自我中心，唔識處理情緒，大個啲先發覺原來唔係咁好。」小學年代曾面對校園欺凌的祖儀，坦言入行後面對負評也有陰影，「我最怕虛構嘅故仔，到今時今日都學習緊調整心態，圈中人我最欣賞林盛斌，佢面對惡意攻擊的處理方式，睇到佢EQ真係好高。」

 

祖儀謙稱無能力收兵，自爆拍拖時因太投入經常失去自我。

 

向林盛斌學習面對負評

 

　　新歌推出約兩個月，祖儀感恩新歌未有負評，「喺2018年歌手身份出道後，每次出歌都有人鬧，今次大家都讚，有種苦盡甘來嘅感覺。」她預告今年會在音樂上全力衝剌，「下半年會陸續出歌，包括劇集歌同個人單曲，希望大家感受到我係一個唱作歌手！」

 

祖儀與麥美恩早前到韓國拍攝《請1日假去旅行》，兩位傻大姐鬥癲鬥喪。（資料圖片）

 

祖儀穿上白色緊身上衣自彈自唱，網民焦點卻落在其身材上。（IG截圖）

 

祖儀最近激罕曬水着照，惹來網民哄動。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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