21/07/2023
銀債保證5厘息，冇得輸
各位，本欄的名字叫「基金債券攻略」，我當然是想藉此欄推動投資者認識基金和債券。過去，一提到投資，對絕大部分港人來說，就只有股票。大家對債券的認識很有限。無他，可供港人投資，而又具投資級別的零售債券少之又少
就算有，不是入場門檻太高，就是孳息率太低（孳息率不是票面息率，票面息率是固定的，但孳息率會隨債券價格上落而有變化，前幾年是低息周期，即使發行時票面息較高的債券，發行之後，孳息率也會回落至貼近市場息口），比銀行的定期存款高不了太多。
但自從政府於12年前開始，陸續發行以零售投資者為對象的債券後，港人對於債券的認知才與日俱增。大家印象最深刻的，應該是2011年首次發行的3年期通脹掛勾債券（下稱iBond）吧！iBond的發行對象是全港持有有效香港身分證人士，即是面向全社會的。但當時的iBond，保證息率只有1厘（後來加至2厘），而最終息率會跟通脹率掛勾。
(Celia攝)
到了2016年，政府再推出專供65歲或以上長者（於2021年降低認購年齡至60歲）認購的銀色債券（下稱銀債），性質跟iBond相似，最終息率都是跟通脹掛勾，但保證息率則比iBond高，由最初的2厘，陸續加至3厘、3.5厘和去年的4厘。
上周公布的最新一批銀債，保證息率更增至5厘（見表一），令到之前對銀債沒有感覺的人都猛然醒覺，這實在是不錯的投資選擇呢！
|第八批銀色債券發售詳情（表一）
|發行年期：3年
|認購金額：最低1萬元
|發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至550億元
|利息：每6個月派一次，利息與通脹掛勾，並設5厘定息保證回報，以較高者為準
|認購期：2023年7月28日上午9時至2023年8月9日下午2時
|認購渠道：20間配售銀行和28間證券經紀
|申請資格：年滿60歲（1964年或之前出生），並持有有效香港身分證的個人投資者
|最高配發金額：100萬（100手）
|配發機制：循環配發
|發行日：2023年8月18日
|注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價向政府出售，但可取得持有期間的未收取的利息
不要忘記，美國的加息周期已經接近尾聲，今年大家還可能找到4-5厘的定期存款利息，但一年後就未必了，因此，這一批銀債承諾未來3年至少給你5厘息，真的是冇得輸。
更甚的是，這不是「定期」，而是「活期」，因為即使你在債券到期前想贖回，也不會被「罰息」，你是可以取得所有持有期間應得的利息（半年派息一次，不夠半年也會按比例獲得利息）。
因此，只要合資格，我認為都應該去認購，只不過，你不要期望可以分到很多。去年已經是近年最好的一次，但大部分只能分到20手，即20萬（最多才可多一手）。其實，很多人造定期，也不止造20萬呢（見表二）！
|
各批銀色債券保證息率和認購反應（表二）
|
發行年份
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
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2020
|
2021**
|
2022**
|
保證利率（厘）
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3.5
|
3.5
|
4
|
有效申請宗數（萬）
|
7.6
|
4.48
|
4.5
|
5.6
|
13.52
|
25.68
|
28.96
|
有效認購金額（億）
|
89
|
42
|
62
|
79
|
432
|
678.6
|
624.6
|
發行額（億）
|
30
|
30
|
30
|
30
|
100#
|
240##
|
350###
|
超額認購（倍）
|
2
|
0.4
|
1.07
|
1.63
|
4.32
|
1.83
|
0.79
|
最多獲配手數*
|
5
|
10
|
8
|
6
|
14
|
14
|
21
|
*：每手1萬元，**60歲或以上可認購 #：最終發行額150億元 ##：最終發行額300億元，###：最終發行額450億元
去年發行的第7批銀債，是歷來發行量最大，認購反應最好的一次。發行額由最初的300億元，增至最終的350億元，也吸引了近29萬人認購，認購額高達620多億元，即是超額0.79倍。結果，每人只分到20手，最多的也不過分到21手，即21萬元。
說實在，無論iBond或銀債，從投資者的角度，發行量仍然未能滿足需求。我知道，政府也是摸著石頭過河，每次都適度地提高發行額，但隨著市民對債券的認識加深，以及債券條款不斷改善，需求仍然會不斷增加。因此，政府應該考慮再增加發行次數和發行量了！
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