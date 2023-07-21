銀債保證5厘息，冇得輸

各位，本欄的名字叫「基金債券攻略」，我當然是想藉此欄推動投資者認識基金和債券。過去，一提到投資，對絕大部分港人來說，就只有股票。大家對債券的認識很有限。無他，可供港人投資，而又具投資級別的零售債券少之又少

就算有，不是入場門檻太高，就是孳息率太低（孳息率不是票面息率，票面息率是固定的，但孳息率會隨債券價格上落而有變化，前幾年是低息周期，即使發行時票面息較高的債券，發行之後，孳息率也會回落至貼近市場息口），比銀行的定期存款高不了太多。

但自從政府於12年前開始，陸續發行以零售投資者為對象的債券後，港人對於債券的認知才與日俱增。大家印象最深刻的，應該是2011年首次發行的3年期通脹掛勾債券（下稱iBond）吧！iBond的發行對象是全港持有有效香港身分證人士，即是面向全社會的。但當時的iBond，保證息率只有1厘（後來加至2厘），而最終息率會跟通脹率掛勾。

(Celia攝)

到了2016年，政府再推出專供65歲或以上長者（於2021年降低認購年齡至60歲）認購的銀色債券（下稱銀債），性質跟iBond相似，最終息率都是跟通脹掛勾，但保證息率則比iBond高，由最初的2厘，陸續加至3厘、3.5厘和去年的4厘。

上周公布的最新一批銀債，保證息率更增至5厘（見表一），令到之前對銀債沒有感覺的人都猛然醒覺，這實在是不錯的投資選擇呢！

第八批銀色債券發售詳情（表一） 發行年期：3年 認購金額：最低1萬元 發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至550億元 利息：每6個月派一次，利息與通脹掛勾，並設5厘定息保證回報，以較高者為準 認購期：2023年7月28日上午9時至2023年8月9日下午2時 認購渠道：20間配售銀行和28間證券經紀 申請資格：年滿60歲（1964年或之前出生），並持有有效香港身分證的個人投資者 最高配發金額：100萬（100手） 配發機制：循環配發 發行日：2023年8月18日 注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價向政府出售，但可取得持有期間的未收取的利息

不要忘記，美國的加息周期已經接近尾聲，今年大家還可能找到4-5厘的定期存款利息，但一年後就未必了，因此，這一批銀債承諾未來3年至少給你5厘息，真的是冇得輸。

更甚的是，這不是「定期」，而是「活期」，因為即使你在債券到期前想贖回，也不會被「罰息」，你是可以取得所有持有期間應得的利息（半年派息一次，不夠半年也會按比例獲得利息）。

因此，只要合資格，我認為都應該去認購，只不過，你不要期望可以分到很多。去年已經是近年最好的一次，但大部分只能分到20手，即20萬（最多才可多一手）。其實，很多人造定期，也不止造20萬呢（見表二）！

各批銀色債券保證息率和認購反應（表二） 發行年份 2016 2017 2018 2019 2020 2021** 2022** 保證利率（厘） 2 2 3 3 3.5 3.5 4 有效申請宗數（萬） 7.6 4.48 4.5 5.6 13.52 25.68 28.96 有效認購金額（億） 89 42 62 79 432 678.6 624.6 發行額（億） 30 30 30 30 100# 240## 350### 超額認購（倍） 2 0.4 1.07 1.63 4.32 1.83 0.79 最多獲配手數* 5 10 8 6 14 14 21 *：每手1萬元，**60歲或以上可認購 #：最終發行額150億元 ##：最終發行額300億元，###：最終發行額450億元

去年發行的第7批銀債，是歷來發行量最大，認購反應最好的一次。發行額由最初的300億元，增至最終的350億元，也吸引了近29萬人認購，認購額高達620多億元，即是超額0.79倍。結果，每人只分到20手，最多的也不過分到21手，即21萬元。

說實在，無論iBond或銀債，從投資者的角度，發行量仍然未能滿足需求。我知道，政府也是摸著石頭過河，每次都適度地提高發行額，但隨著市民對債券的認識加深，以及債券條款不斷改善，需求仍然會不斷增加。因此，政府應該考慮再增加發行次數和發行量了！