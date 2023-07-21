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21/07/2023

銀債保證5厘息，冇得輸

#債券 #銀債 #銀色債券 #高息 #收息 #理財
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　各位，本欄的名字叫「基金債券攻略」，我當然是想藉此欄推動投資者認識基金和債券。過去，一提到投資，對絕大部分港人來說，就只有股票。大家對債券的認識很有限。無他，可供港人投資，而又具投資級別的零售債券少之又少

 

　　就算有，不是入場門檻太高，就是孳息率太低（孳息率不是票面息率，票面息率是固定的，但孳息率會隨債券價格上落而有變化，前幾年是低息周期，即使發行時票面息較高的債券，發行之後，孳息率也會回落至貼近市場息口），比銀行的定期存款高不了太多。

 

　　但自從政府於12年前開始，陸續發行以零售投資者為對象的債券後，港人對於債券的認知才與日俱增。大家印象最深刻的，應該是2011年首次發行的3年期通脹掛勾債券（下稱iBond）吧！iBond的發行對象是全港持有有效香港身分證人士，即是面向全社會的。但當時的iBond，保證息率只有1厘（後來加至2厘），而最終息率會跟通脹率掛勾。

 

(Celia攝)

 

　　到了2016年，政府再推出專供65歲或以上長者（於2021年降低認購年齡至60歲）認購的銀色債券（下稱銀債），性質跟iBond相似，最終息率都是跟通脹掛勾，但保證息率則比iBond高，由最初的2厘，陸續加至3厘、3.5厘和去年的4厘。

 

　　上周公布的最新一批銀債，保證息率更增至5厘（見表一），令到之前對銀債沒有感覺的人都猛然醒覺，這實在是不錯的投資選擇呢！

 

第八批銀色債券發售詳情（表一） 　 　 　 　 　 　 　 　
發行年期：3年                   　
認購金額：最低1萬元                 　
發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至550億元         　
利息：每6個月派一次，利息與通脹掛勾，並設5厘定息保證回報，以較高者為準       　
認購期：2023年7月28日上午9時至2023年8月9日下午2時           　
認購渠道：20間配售銀行和28間證券經紀             　
申請資格：年滿60歲（1964年或之前出生），並持有有效香港身分證的個人投資者     　
最高配發金額：100萬（100手）               　
配發機制：循環配發                 　
發行日：2023年8月18日                 　
注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價向政府出售，但可取得持有期間的未收取的利息

 

　　不要忘記，美國的加息周期已經接近尾聲，今年大家還可能找到4-5厘的定期存款利息，但一年後就未必了，因此，這一批銀債承諾未來3年至少給你5厘息，真的是冇得輸。

 

　　更甚的是，這不是「定期」，而是「活期」，因為即使你在債券到期前想贖回，也不會被「罰息」，你是可以取得所有持有期間應得的利息（半年派息一次，不夠半年也會按比例獲得利息）。

 

　　因此，只要合資格，我認為都應該去認購，只不過，你不要期望可以分到很多。去年已經是近年最好的一次，但大部分只能分到20手，即20萬（最多才可多一手）。其實，很多人造定期，也不止造20萬呢（見表二）！

 

各批銀色債券保證息率和認購反應（表二）

發行年份

2016

2017

2018

2019

2020

2021**

2022**

保證利率（厘）

2

2

3

3

3.5

3.5

4

有效申請宗數（萬）

7.6

4.48

4.5

5.6

13.52

25.68

28.96

有效認購金額（億）

89

42

62

79

432

678.6

624.6

發行額（億）

30

30

30

30

100#

240##

350###

超額認購（倍）

2

0.4

1.07

1.63

4.32

1.83

0.79

最多獲配手數*

5

10

8

6

14

14

21

*：每手1萬元，**60歲或以上可認購 #：最終發行額150億元 ##：最終發行額300億元，###：最終發行額450億元

 

　　去年發行的第7批銀債，是歷來發行量最大，認購反應最好的一次。發行額由最初的300億元，增至最終的350億元，也吸引了近29萬人認購，認購額高達620多億元，即是超額0.79倍。結果，每人只分到20手，最多的也不過分到21手，即21萬元。

 

　　說實在，無論iBond或銀債，從投資者的角度，發行量仍然未能滿足需求。我知道，政府也是摸著石頭過河，每次都適度地提高發行額，但隨著市民對債券的認識加深，以及債券條款不斷改善，需求仍然會不斷增加。因此，政府應該考慮再增加發行次數和發行量了！

 

 

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