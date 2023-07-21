35歲或以上港人輕度缺碘？碘攝取不足可令胛狀腺腫大或功能不足！這7種食物最易攝取！

碘是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。衞生署昨發表碘質水平性主題報告，涵蓋本港人口的碘狀況。調查發現，35歲或以上人士碘攝取量不足，建議增加攝取紫菜、雞蛋等碘質豐富的食物，以維持足夠的碘營養。

調查於2020年11月至2022年2月期間進行，訪問逾1.6萬名15歲或以上的港人。調查發現，本港15至84歲人士的尿碘濃度中位數為91.3微克／升。當中，女性的尿碘濃度中位數（88.1微克／升）低於男性（93.7微克／升）。

在各年齡層中，15至34歲人士的尿碘濃度中位數為107.5微克／升，35至54歲及55至84歲人士的尿碘濃度中位數，分別為92.7及79.8微克／升。據世衞建議的標準，尿碘濃度中位數100至199微克／升才屬碘攝取量足夠，換言之，本港35歲或以上人士屬碘攝取量不足及輕度缺碘，而15至34歲人士的碘攝取量則達足夠標準。

維持甲狀腺正常必需

加碘食鹽及紫菜等碘質豐富的食物，是維持足夠碘營養的來源。

但根據調查結果題顯示，本地的住戶使用加碘食鹽及食用藻類如紫菜的情況並不普遍，僅21%受訪者使用加碘食鹽，而每周至少食用1次紫菜的更只有8.7%。

衞生署強調，碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。踏入不同人生階段，碘質攝取不足可導致甲狀腺腫大和甲狀腺功能不足，甚至是精神機能受損等一系列碘缺乏病；建議市民應增加碘攝取量，以維持足夠的碘營養。