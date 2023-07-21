【hot talk 1點鐘】中美有計傾 惟關係在低谷徘徊｜人民幣要挑戰美元霸權仲需具備咩條件？ 施老闆 :最重要係提升國力！

嘉賓：中原地產創辦人 施永青

美國前國務卿基辛格突然到訪北京，獲國家主席習近平會見，美國強調他此行是私人到訪中國，但分析家認為他今次訪華助中美關係回暖。中美關係近年變得緊張，即使先後有多名美國高層官員的訪問、接觸，仍未能過緩和日益惡化的中美關係，多個領域均現脫鈎跡象，不過中原地產創辦人施永青認為，中美不會完全脫鈎，但美國會在個別領域「精準脫鈎」，以限制中國的發展。中國近年力推人民幣國際化，能否挑戰美元霸權的議題，成為投資者熱門討論的話題之一。施永青認為，一個國家的貨幣能否國際化不純粹靠單方面推動，更重要是要別人接受，強調人民幣尚未有條件國際化，現階段更需要先提升國力，以及人民幣在貿易層面的認受性。

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