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21/07/2023

居屋2023 | 新居屋7月接受申請！6大屋苑超過9,000單位，最平149萬上車！邊個最近地鐵站？睇到河景？一文睇單位地點+申請日期+申請方法！

#白居二2023 #新居屋 #香港房屋委員會 #居屋 #申請 #元朗朗天苑 #觀塘安樺苑 #屯門兆翠苑 #觀塘安麗苑 #房委會 #白表居屋第二市場計劃（白居二）2023 #啟德啟悅苑 #觀塘安楹苑 #居屋2023 #出售居者有其屋計劃（居屋）單位2023
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Text: Sammy Leung

　　2023年的新居屋終於有消息！香港房屋委員會（房委會）於昨日宣布了「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2023」（「居屋2023」）及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2023」（「白居二2023」）的詳情，如果大家有興趣，記得要Mark低時間！即睇居屋單位地點、申請日期、攪珠日期及相關連結。

 

　　房委會在7月20日宣布了有關「居屋2023」及「白居二2023」的詳情，而「居屋2023」及「白居二2023」將於7月31日上午8時至8月14日晚上7時正期間接受申請。先看看今年「居屋2023」的單位有些甚麼！

 

「居屋2023」的單位有以下3種：

1.    新建居屋單位：6個新建居屋發展項目共9,154個單位

2.    重售因買賣協議撤銷而收回的居屋單位：

-「居屋2020」推售的馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑(約50個)

-「居屋2022」推售的東涌裕雅苑和沙田愉德苑因買賣協議撤銷而收回的單位，連同截至選樓日期開始前約2個月確知因買賣協議撤銷而收回的該4個屋苑的單位

3.    租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位（只適用於綠表申請者）：最終出售單位數量及詳細單位名單將於選樓前3個月左右確定，將沿用出售租置計劃單位予現租戶的現行定價機制（即經調整重置成本方法）。「居屋2023」的合資格申請者選樓時，可視乎可供選購的單位，選擇購買居屋單位或租置計劃回收單位（只適用於綠表申請者）

 

下一頁：即睇新建居屋單位詳情

 

 

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